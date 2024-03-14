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АНАЛІТИКА

Європарламент підтримав можливе членство Вірменії в ЄС

 

Європейський парламент 13 березня ухвалив резолюцію, що пропонує розглянути можливість членства Вірменії в ЄС.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на News.am.

За ухвалення резолюції проголосували 504 члени Європарламенту, чотири були проти, ще 32 депутати утрималися.

Документ, автором якого є фракція Європейської народної партії, подається як спільна ініціатива всіх фракцій. У ньому депутати Європарламенту запропонували розглянути можливість надання Вірменії статусу кандидата в члени ЄС.

"Якщо Вірменія зацікавлена в отриманні статусу кандидата і продовжить іти шляхом стабільних реформ, що зміцнюють її демократію, це може стати основою для етапу трансформації у відносинах ЄС-Вірменія", - ідеться в проєкті спільної резолюції.

Європарламент у ній закликає виконавчі органи ЄС активно підтримати Вірменію в розширенні співробітництва не тільки в економічному партнерстві, а й у сферах політичного діалогу, безпеки, контактів між людьми та галузевої інтеграції.

Минулого тижня голова вірменського МЗС Арарат Мірзоян заявив, що Єреван розглядає можливість подати заявку на членство в Євросоюзі та прагне налагодити тісніші зв'язки із Заходом в умовах напруженості у відносинах з Росією.
Ключові теги: Вірменія, ЄС
 

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