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АНАЛІТИКА

Європарламент ухвалив перший у світі закон про штучний інтелект

 

Європейський парламент у середу, 13 березня, ухвалив закон про штучний інтелект (ШІ), який має гарантувати безпеку і дотримання основних прав громадян.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу ЄП.

За відповідний документ проголосували 523 євродепутати, проти - 46, 49 - утрималися.

Мета закону - захист фундаментальних прав, демократії, верховенства права та сталості довкілля від високоризикованого ШІ з одночасним стимулюванням інновацій.

Положення закону встановлюють зобов'язання щодо ШІ на основі його потенційних ризиків і рівня впливу.

Нові правила передбачають заборону на певні застосунки ШІ, які загрожують правам громадян. Серед них, зокрема, системи біометричної категоризації, що ґрунтуються на чутливих характеристиках, а також нецільове збирання зображень облич з інтернету або записів камер відеоспостереження для створення баз даних розпізнавання облич.

Закон передбачає заборону на використання систем біометричної ідентифікації (RBI) правоохоронними органами, за винятком деяких визначених ситуацій.

Також передбачені чіткі зобов'язання для інших систем штучного інтелекту з високим рівнем ризику через їхню значну потенційну шкоду здоров'ю, безпеці, основним правам, навколишньому середовищу, демократії та верховенству права.

Системи штучного інтелекту загального призначення (GPAI) і моделі GPAI, на яких вони базуються, повинні відповідати певним вимогам прозорості, включаючи дотримання законодавства ЄС про авторське право.

Крім того, штучно згенеровані зображення, аудіо- чи відеоконтент ("дипфейки") мають бути чітко позначені як такі.

"Ми нарешті маємо перший у світі обов'язковий до виконання закон про штучний інтелект, щоб зменшити ризики, створити можливості, боротися з дискримінацією та забезпечити прозорість", - сказав співдоповідач комітету з питань внутрішнього ринку Брандо Беніфей.

Закон після технічних уточнень має бути офіційно ухвалений Радою ЄС. Він набуде чинності через двадцять днів після його публікації в "Офіційному журналі" Євросоюзу і буде повністю застосовний через 24 місяці після набрання чинності, за низкою винятків.

Нагадаємо, у січні стало відомо, що Європейська комісія має намір ухвалити рішення про створення Європейського управління зі штучного інтелекту.

Раніше Німеччина, Франція та Італія досягли домовленості про те, як в майбутньому потрібно регулювати штучний інтелект.
Ключові теги: ЄС
 

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