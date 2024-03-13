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АНАЛІТИКА

Наслідки ударів по російським НПЗ: Ціни на бензин у Росії зросли до максимуму за пів року

 

Вартість бензину на російській біржі продовжує зростати після того, як два великих нафтопереробних заводи вимушено призупинили роботу після атак дронів.

Вартість бензину марки "А-95" за підсумками торгів 13 березня піднялася вище 60 тис. рублів за тонну вперше з кінця вересня 2023 року, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ із посиланням на дані Санкт-Петербурзької товарно-сировинної біржі.

За день ціна бензину "А-95" зросла ще на 1,88% - до 60,57 тис. рублів за тонну. Востаннє вартість цього виду палива піднімалася вище за 60 тис. рублів за тонну 29 вересня 2023 року. Тоді ціни на бензин у Росії рекордно зросли через зміни до системи дотацій вартості палива на внутрішньому ринку, а російський президент Володимир Путін публічно переклав відповідальність за це на уряд.

Водночас бензин "А-92" 13 березня подорожчав на 1,31% - до 48,18 тис. рублів за тонну.

Також на 0,79-1,69% за день зросли ціни на різні види дизпалива та мазут.

Як санкції та удари українських безпілотників вплинули на роботу російських НПЗ

Як повідомлялося, 13 березня Новошахтинський НПЗ у Ростовській області Росії призупинив роботу після атаки дронів. Це найбільший постачальник нафтопродуктів на півдні Росії та єдиний НПЗ у Ростовській області. Його повна потужність - 5,6 млн тонн.

Напередодні, у ніч на 12 березня, безпілотники атакували нафтопереробний завод компанії "ЛукОйл" у Нижньогородській області, він також призупинив роботу. Внаслідок удару виведено з ладу найбільшу установку з переробки нафти, яка забезпечували 53% переробки на НПЗ.

У січні на цьому ж НПЗ на сталася аварія. Тоді завод зупинив одну з двох установок каталітичного крекінгу через вихід з ладу компресорного обладнання, яке неможливо замінити найближчим часом через санкції. Через аварію виробництво бензину АІ-95 на підприємстві знизилося приблизно на 200 тисяч тонн на місяць.

Також раніше зафіксовано атаки безпілотників на інші російські нафтопереробні об'єкти.

Побоюючись дефіциту палива на внутрішньому ринку, Росія з 1 березня 2024 року відновила заборону на експорт бензину.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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