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Артур Еш
Наслідки ударів по російським НПЗ: Ціни на бензин у Росії зросли до максимуму за пів року
14:45 13.03.2024 |
Вартість бензину на російській біржі продовжує зростати після того, як два великих нафтопереробних заводи вимушено призупинили роботу після атак дронів.
Вартість бензину марки "А-95" за підсумками торгів 13 березня піднялася вище 60 тис. рублів за тонну вперше з кінця вересня 2023 року, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ із посиланням на дані Санкт-Петербурзької товарно-сировинної біржі.
За день ціна бензину "А-95" зросла ще на 1,88% - до 60,57 тис. рублів за тонну. Востаннє вартість цього виду палива піднімалася вище за 60 тис. рублів за тонну 29 вересня 2023 року. Тоді ціни на бензин у Росії рекордно зросли через зміни до системи дотацій вартості палива на внутрішньому ринку, а російський президент Володимир Путін публічно переклав відповідальність за це на уряд.
Водночас бензин "А-92" 13 березня подорожчав на 1,31% - до 48,18 тис. рублів за тонну.
Також на 0,79-1,69% за день зросли ціни на різні види дизпалива та мазут.
Як санкції та удари українських безпілотників вплинули на роботу російських НПЗ
Як повідомлялося, 13 березня Новошахтинський НПЗ у Ростовській області Росії призупинив роботу після атаки дронів. Це найбільший постачальник нафтопродуктів на півдні Росії та єдиний НПЗ у Ростовській області. Його повна потужність - 5,6 млн тонн.
Напередодні, у ніч на 12 березня, безпілотники атакували нафтопереробний завод компанії "ЛукОйл" у Нижньогородській області, він також призупинив роботу. Внаслідок удару виведено з ладу найбільшу установку з переробки нафти, яка забезпечували 53% переробки на НПЗ.
У січні на цьому ж НПЗ на сталася аварія. Тоді завод зупинив одну з двох установок каталітичного крекінгу через вихід з ладу компресорного обладнання, яке неможливо замінити найближчим часом через санкції. Через аварію виробництво бензину АІ-95 на підприємстві знизилося приблизно на 200 тисяч тонн на місяць.
Також раніше зафіксовано атаки безпілотників на інші російські нафтопереробні об'єкти.
Побоюючись дефіциту палива на внутрішньому ринку, Росія з 1 березня 2024 року відновила заборону на експорт бензину.
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