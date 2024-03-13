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Зростання ВВП G20 у IV кварталі сповільнилося до 0,7% - ОЕСР
13:37 13.03.2024 |
Економіка держав G20 у четвертому кварталі 2023 року збільшилася на 0,7% відносно попередніх трьох місяців, ідеться в попередньому звіті Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).
Таким чином, зростання ВВП сповільнилося порівняно з переглянутими 0,8% у третьому кварталі.
Ситуація в економіках країн "двадцятки" в минулому кварталі була неоднорідною, зазначають автори звіту. Так, темпи зростання сповільнилися в Китаї (до 1% порівняно з 1,5% у третьому кварталі), США (до 0,8% з 1,2%) і Мексиці (до 0,1% з 1,1%). ВВП Німеччини знизився на 0,3% (у липні-вересні він не змінився), Великої Британії - на 0,3% (після скорочення на 0,1%).
Тим часом підйом економіки Туреччини прискорився в жовтні-грудні до 1% з 0,3% у третьому кварталі. Канада і Японія повернулися до зростання (на 0,2% і 0,1% відповідно) після зниження в липні-вересні (на 0,1% і 0,8% відповідно).
ВВП Саудівської Аравії зменшився на 0,6% після падіння на 2,3% у третьому кварталі.
Економіка країн G20 у четвертому кварталі зросла на 3,2% у річному вираженні після підйому на 3% у третьому кварталі.
За підсумками всього 2023 року ВВП "двадцятки" збільшився на 3,2%, як і роком раніше. Водночас у країнах ОЕСР темпи зростання сповільнилися до 1,7% з 2,9%.
ОЕСР з четвертого кварталу 2021 року не враховує дані щодо Росії.
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