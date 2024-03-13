Дивіденди найбільших компаній світу досягли рекордних $1,66 трлн у 2023 році

Сукупний обсяг дивідендів, виплачених найбільшими компаніями світу, 2023 року збільшився на 5% і досяг рекордних $1,66 трлн, ідеться в дослідженні британської Janus Henderson Investors.

Водночас підвищення дивідендних виплат банками дещо компенсувалося скороченням цих платежів у гірничодобувній галузі. Загалом 86% з 1,2 тис. компаній, результати яких враховувалися в розрахунках, або збільшили розмір дивідендів, або залишили їх на колишньому рівні.

Експерти прогнозують, що за підсумками 2024 року сумарний обсяг виплачених дивідендів зросте на 3,9% - до $1,72 трлн.

"Песимізм щодо світової економіки у 2023 році виявився необґрунтованим, і, хоча перспективи невизначені, дивіденди мають хорошу підтримку. Грошовий потік компаній у більшості секторів залишається сильним і забезпечує достатню "вогневу міць" для дивідендів і зворотного викупу акцій", - заявив глава підрозділу глобальних акцій Janus Henderson Бен Лофтгаус.

Рекордні дивіденди торік були зафіксовані в 22 країнах, включно зі США, Францією, Німеччиною, Італією, Канадою, Мексикою та Індонезією. В Японії 91% компаній збільшили або залишили розмір дивідендів.

Європа (без урахування Великої Британії) забезпечила 40% загальносвітового зростання, зазначає Dow Jones. Дивідендні виплати в регіоні зросли на 10,4% - до $300,7 млрд, що також є історичним максимумом.

Дивіденди світового банківського сектору 2023 року підскочили на 15% - до $220 млрд. Водночас гірничодобувна галузь скоротила виплати на 11,5%, здебільшого через зниження цін на сировину, що також негативно позначилося на сумарному показнику Австралії, де розташовано багато великих представників цієї галузі.

Світовим лідером за обсягом спрямованих на дивіденди коштів торік стала Microsoft Corp., потім ідуть Apple Inc., Exxon Mobil, China Construction Bank, PetroChina Co., BHP, China Mobile, Johnson&Johnson, JPMorgan Chase & Co. і AP Moller-Maersk. Сукупна сума їхніх виплат - $136,1 млрд, що становить 8,2% від загального показника.

Тим часом 2022 року на десятку найкращих компанії припадало $155 млрд (або 9,9% від загального обсягу виплат, 2021 року - $149 млрд (10,3%).

Щоквартальне дослідження Janus Henderson, в якому аналізуються глобальні тенденції виплат дивідендів, враховує дані 1200 найбільших за ринковою вартістю компаній світу. Воно проводиться з 2009 року.