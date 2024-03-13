Президент Румунії планує балотуватися на посаду генсека НАТО

Президент Румунії Клаус Йоганніс вирішив висунути свою кандидатуру на посаду генерального секретаря Північноатлантичного альянсу (НАТО). Про це він заявив у вівторок, 12 березня, передає Reuters.

Своє рішення Йоганніс пояснив тим, що країни Східної Європи потребують кращого представництва на керівних посадах євроатлантичних структур. "Настав час ... для нашої країни взяти на себе більшу відповідальність у євроатлантичних керівних структурах", - сказав він.

За його словами, "НАТО має оновити свій погляд на свою місію". "Східна Європа має цінний внесок у переговори та рішення НАТО. Завдяки збалансованому, сильному та впливовому представництву цього регіону Альянс зможе ухвалювати найкращі рішення, щоб відповідати всім потребам та проблемам держав-членів", - сказав він.

Наразі найімовірнішим кандидатом, який може замінити чинного генсека НАТО Єнса Столтенберга, вважають чинного прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, який минулого року заявив, що піде з політики.

Столтенберг обіймає посаду генсека НАТО з 2014 року. Його повноваження мали завершитись восени 2023 року. Країни-члени кілька місяців намагалися знайти кандидатуру на заміну Столтенбергу. Великобританія лобіювала Бена Воллеса - на той час британського міністра оборони. Деякі країни прагнули, щоб генсеком Альянсу вперше стала жінка. Зокрема, за даними ЗМІ, на посаду претендувала Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) - чинна президентка Європейської Комісії. Втім союзники так і не погодили кандидата і натомість продовжили повноваження Столтенберга до кінця вересня 2024 року. На цей час він буде генсеком 10 років.

У листопаді 2023 року прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що відкрита для можливості стати наступним генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу, коли Столтенберг покине цей пост.