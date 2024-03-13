Німеччина приводить до готовності усі свої ракети Taurus

Уряд Німеччини ухвалив рішення модернізувати і привести до ладу всі далекобійні крилаті ракети Taurus, що перебувають на озброєнні збройних сил країни (Бундесверу). Про це пише сайт видання Die Welt, зазначаючи, що у вівторок, 12 березня, міноборони ФРН поінформувало про відповідні плани під час секретної частини екстреного засідання профільного комітету Бундестагу.

За даними видання, в арсеналі збройних сил Німеччини налічується близько 600 Taurus виробництва компанії MBDA. Точна кількість ракет засекречена. Однак наразі тільки половина з них вважається працездатною після технічного удосконалення, проведеного у 2018 році, а в інших закінчився термін сертифікації.

Несправні ракети відправлять на капітальний ремонт

Тепер усі ракети мають пройти повну перевірку, а ті, у яких закінчився термін сертифікації - відправлені на капітальний ремонт.

Як підкреслює Die Welt, рішення про введення в дію всіх Taurus відкриває перед урядом у Берліні нові можливості: він зможе передати Україні більше крилатих ракет, не наражаючи на небезпеку національну оборону. Ймовірнішим видається і так званий круговий обмін із союзниками. Згідно з цим варіантом, який підтримала міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerboc), Німеччина може передати ракети Taurus Великобританії, а та, своєю чергою, поставить Україні нову партію далекобійних ракет Storm Shadow.

Міністерство оборони відмовилося надати коментарі з цього питання на запит Die Welt. У Бундестазі 14 березня відбудеться нове голосування щодо питання про постачання крилатих ракет Taurus Україні.

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) категорично відкидає ідею постачання ракет Taurus Києву, обґрунтовуючи це тим, що, якщо "неправильно застосувати" Taurus, ракета може "вразити ціль де-небудь у Москві".