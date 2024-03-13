Фінансові новини
- |
- 13.03.24
- |
- 16:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Німеччина приводить до готовності усі свої ракети Taurus
10:14 13.03.2024 |
Уряд Німеччини ухвалив рішення модернізувати і привести до ладу всі далекобійні крилаті ракети Taurus, що перебувають на озброєнні збройних сил країни (Бундесверу). Про це пише сайт видання Die Welt, зазначаючи, що у вівторок, 12 березня, міноборони ФРН поінформувало про відповідні плани під час секретної частини екстреного засідання профільного комітету Бундестагу.
За даними видання, в арсеналі збройних сил Німеччини налічується близько 600 Taurus виробництва компанії MBDA. Точна кількість ракет засекречена. Однак наразі тільки половина з них вважається працездатною після технічного удосконалення, проведеного у 2018 році, а в інших закінчився термін сертифікації.
Несправні ракети відправлять на капітальний ремонт
Тепер усі ракети мають пройти повну перевірку, а ті, у яких закінчився термін сертифікації - відправлені на капітальний ремонт.
Як підкреслює Die Welt, рішення про введення в дію всіх Taurus відкриває перед урядом у Берліні нові можливості: він зможе передати Україні більше крилатих ракет, не наражаючи на небезпеку національну оборону. Ймовірнішим видається і так званий круговий обмін із союзниками. Згідно з цим варіантом, який підтримала міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerboc), Німеччина може передати ракети Taurus Великобританії, а та, своєю чергою, поставить Україні нову партію далекобійних ракет Storm Shadow.
Міністерство оборони відмовилося надати коментарі з цього питання на запит Die Welt. У Бундестазі 14 березня відбудеться нове голосування щодо питання про постачання крилатих ракет Taurus Україні.
Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) категорично відкидає ідею постачання ракет Taurus Києву, обґрунтовуючи це тим, що, якщо "неправильно застосувати" Taurus, ракета може "вразити ціль де-небудь у Москві".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна в березні отримає від Євросоюзу 4,5 млрд євро, у квітні – 1,5 млрд євро
|Білий дім анонсував пакет військової допомоги Україні на $300 млн
|У ЄС підготували проєкти переговорних рамок про вступ для України та Молдови
|САУ Caesar і не лише. Данія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Польські фермери пообіцяли тимчасово розблокувати пункт пропуску «Дорогуськ» для вантажівок
|Путіну бракує грошей на війну: У Росії збільшать план розпродажу держмайна у 100 разів
|Україна провела черговий раунд переговорів із Фінляндією щодо укладення двосторонньої угоди з безпеки
|Закуплені за чеською ініціативою боєприпаси можуть доставити Україні у червні
|Шольц у Бундестазі підтвердив своє "ні" Taurus для України
|WSJ: Пентагон готовий передати Україні ракети ATACMS більшої дальності
Бізнес
|Сем Альтман з OpenAI повертається до ради директорів після розслідування
|Власники Tesla обурені: Перебільшений запас ходу електромобіля привів до судового позову та арбітражу
|Nvidia переходить до рідинного охолодження з наступного покоління серверів DGX
|GPT4 визнано найкращою моделлю штучного інтелекту на чат бот-арені
|В ukr.net пояснили, чому блокувався домен
|Samsung ускладнила маркування OLED-телевізорів, щоб покупці плуталися
|Google змінить свої алгоритми пошуку для боротьби з SEO-спамом