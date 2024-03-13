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"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші"
Річард Грант
У Німеччині суд відхилив апеляцію Deutsche Bahn, що хотів зупинити страйк машиністів
22:44 12.03.2024 |
Машиністи у Німеччині можуть продовжувати свій загальнонаціональний страйк після того, як у вівторок апеляційний суд відхилив спробу залізничного оператора Deutsche Bahn зупинити страйк.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.
Тактика, яку застосувала профспілка GDL, що оголосила страйк менш ніж за 24 години до його початку, була допустимою, заявив головуючий суддя Міхаель Горхер.
Він також запропонував звернутися до арбітражу. Це рішення не підлягає оскарженню.
Близько 80% поїздів далекого прямування скасували у вівторок, коли машиністи Deutsche Bahn оголосили страйк щодо оплати та умов праці.
Раніше оператор німецької залізниці Deutsche Bahn подав позов до суду на профспілку машиністів GDL у зв'язку з новими страйками, вважаючи їх незаконними.
DB оформила позов до суду у Франкфурті-на-Майні, де аргументує, що страйк переступає законні рамки, є "непропорційним" і загрожує нормальному функціонуванню логістики та пасажирських перевезень у масштабах країни.
Нагадаємо, GDL планує страйк працівників вантажних поїздів Deutsche Bahn AG з кінця понеділка до вечора вівторка, а також пасажирських поїздів у вівторок до початку середи.
Шостий страйк машиністів поїздів збігається з окремим дводенним страйком бортпровідників авіакомпанії Lufthansa.
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