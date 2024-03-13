Гігантська «піщана батарея» може на тиждень забезпечити теплом ціле місто у Фінляндії

Пілотна установка, розроблена компанією Polar Night Energy, працює ще з 2022 року, а нині промислову (в 10 разів більшу) «піщану батарею» хочуть запустити у Фінляндії для використання під час холодних полярних ночей.

New Atlas описує розробку, як великий сталевий бункер із піском (або подібним твердим матеріалом), який нагрівається через теплообмінник, закладений у центрі, використовуючи надлишок електроенергії з мережі - наприклад, той, що виробляється під час сплеску у відновлюваних джерелах.

Ця енергія може зберігатися місяцями з дуже невеликими втратами, доки її не використають за потреби. У Фінляндії нова піщана батарея буде випробувана в системі централізованого теплопостачання фінського муніципалітету Порнайнен, якою керує компанія Loviisan Lämpö.

Очікується, що піщана батарея сягатиме 13 метрів у висоту і 15 метрів в ширину, а також матиме потужність 1 МВт і місткість до 100 МВт-год - що, як стверджують у компанії, дорівнює тижневій потребі Порнайнена в теплі взимку або місячній влітку. Для порівняння, попередня піщана батарея Polar Night має розміри 4 x 7 метрів з номінальною потужністю 100 кВт і місткістю 8 МВт-год.

Нова батарея також повинна скоротити викиди вуглекислого газу в системі централізованого опалення на 160 тонн на рік - майже на 70%. Сам пісок також отримають з екологічно чистих джерел - він складатиметься з подрібненого мильного каменю, який є побічним продуктом іншої місцевої промисловості.

Polar Night Energy каже, що будівництво та випробування нової піщаної батареї завершаться приблизно через 13 місяців.