Фінансові новини
- |
- 13.03.24
- |
- 03:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Гігантська «піщана батарея» може на тиждень забезпечити теплом ціле місто у Фінляндії
18:00 12.03.2024 |
Пілотна установка, розроблена компанією Polar Night Energy, працює ще з 2022 року, а нині промислову (в 10 разів більшу) «піщану батарею» хочуть запустити у Фінляндії для використання під час холодних полярних ночей.
New Atlas описує розробку, як великий сталевий бункер із піском (або подібним твердим матеріалом), який нагрівається через теплообмінник, закладений у центрі, використовуючи надлишок електроенергії з мережі - наприклад, той, що виробляється під час сплеску у відновлюваних джерелах.
Ця енергія може зберігатися місяцями з дуже невеликими втратами, доки її не використають за потреби. У Фінляндії нова піщана батарея буде випробувана в системі централізованого теплопостачання фінського муніципалітету Порнайнен, якою керує компанія Loviisan Lämpö.
Очікується, що піщана батарея сягатиме 13 метрів у висоту і 15 метрів в ширину, а також матиме потужність 1 МВт і місткість до 100 МВт-год - що, як стверджують у компанії, дорівнює тижневій потребі Порнайнена в теплі взимку або місячній влітку. Для порівняння, попередня піщана батарея Polar Night має розміри 4 x 7 метрів з номінальною потужністю 100 кВт і місткістю 8 МВт-год.
Нова батарея також повинна скоротити викиди вуглекислого газу в системі централізованого опалення на 160 тонн на рік - майже на 70%. Сам пісок також отримають з екологічно чистих джерел - він складатиметься з подрібненого мильного каменю, який є побічним продуктом іншої місцевої промисловості.
Polar Night Energy каже, що будівництво та випробування нової піщаної батареї завершаться приблизно через 13 місяців.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна в березні отримає від Євросоюзу 4,5 млрд євро, у квітні – 1,5 млрд євро
ТОП-НОВИНИ
|Білий дім анонсував пакет військової допомоги Україні на $300 млн
|У ЄС підготували проєкти переговорних рамок про вступ для України та Молдови
|САУ Caesar і не лише. Данія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні
|Атака дронів вивела з ладу один з найбільших нафтопереробних заводів у Росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна в березні отримає від Євросоюзу 4,5 млрд євро, у квітні – 1,5 млрд євро
|У Чехії знайшли можливість закупити ще 200 тисяч боєприпасів для України
|У Німеччині суд відхилив апеляцію Deutsche Bahn, що хотів зупинити страйк машиністів
|Білий дім анонсував пакет військової допомоги Україні на $300 млн
|Гігантська «піщана батарея» може на тиждень забезпечити теплом ціле місто у Фінляндії
|У ЄС підготували проєкти переговорних рамок про вступ для України та Молдови
|Швейцарія розпочала перше кримінальне розслідування за фактом порушення санкцій проти РФ
Бізнес
|Nvidia переходить до рідинного охолодження з наступного покоління серверів DGX
|GPT4 визнано найкращою моделлю штучного інтелекту на чат бот-арені
|В ukr.net пояснили, чому блокувався домен
|Samsung ускладнила маркування OLED-телевізорів, щоб покупці плуталися
|Google змінить свої алгоритми пошуку для боротьби з SEO-спамом
|На телеграм-канали можуть чекати податкові перевірки — нардеп
|Telegram дозволить перетворювати особисті облікові записи на бізнес-акаунти