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АНАЛІТИКА

Швейцарія розпочала перше кримінальне розслідування за фактом порушення санкцій проти РФ

 

Генеральний прокурор Швейцарії розпочав перше кримінальне розслідування ймовірних порушень санкцій щодо Росії з боку неназваної компанії. Це стало першою ознакою того, що Берн готовий переслідувати групи осіб за ведення бізнесу з Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Компанія, ймовірно, порушила швейцарські правила, використовуючи свої дочірні компанії за кордоном, заявила генеральна прокуратура, відмовившись назвати групу або сектор, у якому вона працює.

Дії проти групи, що базується у Швейцарії, знаменують собою переломний момент для забезпечення дотримання санкцій у Швейцарії.

Генеральний прокурор зайнявся цією справою після того, як Державний секретаріат з економічних питань (Seco), урядовий департамент, який відповідає за дотримання санкцій, попросив його порушити кримінальну справу.

Швейцарські санкції, запроваджені після повномасштабного вторгнення російського диктатора Володимира Путіна в Україну 2022 року, є дзеркальним відображенням заходів, вжитих іншими західними країнами.

Хоча Seco відповідає за контроль за порушеннями санкцій, генеральний прокурор може порушити кримінальну справу, "якщо значущість правопорушення виправдовує його", заявила Лінда фон Бург, прессекретарка генерального прокурора, у своїй заяві для Financial Times.

Seco також попросила прокурора порушити кримінальну справу проти другої компанії з аналогічних причин, але генеральний прокурор відхилив це прохання, вирішивши, що воно не є "випадком особливої важливості".

"Федеральна прокуратура взяла на контроль одну з цих справ і відмовилася взяти на себе другу", - сказав фон Бург.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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