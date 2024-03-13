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У Литві затримали перший автомобіль з російськими номерами, його можуть конфіскувати і передати Україні
15:55 12.03.2024 |
Литовські митники на прикордонному пункті Мядінінкай затримали перший легковий автомобіль із реєстраційними знаками РФ.
Інцидент трапився увечері 11 березня, пише інформагентство Delfi.
Автомобілем Audi Q7 із російськими номерами керував громадянин Молдови, який прямував із Литви до Білорусі. Він сказав, що нічого не знав про запроваджені Євросоюзом обмеження. З'ясувалося, що власник авто - громадянка Росії, громадянин Молдови знаходився в автомобілі один.
Чоловіка ознайомили з чинними з 11 березня 2024 року правилами та поінформували, що на нього чекає штраф і конфіскація автомобіля. Було складено протокол про адміністративне правопорушення.
Автомобіль вартістю 41 690 євро затримано. Швидше за все, його конфіскують та передадуть для потреб України.
Як повідомлялося, раніше Литовська митниця попередила, що автомобілі з російськими реєстраційними номерами повинні залишити Литву та всю територію Євросоюзу до 11 березня 2024 року. З 11 березня власники автомобілів з російськими номерами вважатимуться порушниками вимог законодавства і щодо них застосовуватиметься покарання - штраф чи конфіскація автомобіля.
Виняток стосується громадян РФ, які прямують транзитом до або з Калінінградської області на зареєстрованих у Росії транспортних засобах зі спрощеним транзитним документом (STD).
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