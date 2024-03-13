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АНАЛІТИКА

Європарламент підтримав посилення покарання за порушення санкцій ЄС

 

Європейський парламент 12 березня проголосував за директиву про криміналізацію порушення та обходу санкцій Європейського Союзу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За посилення покарань у зв'язку з обходом санкцій ЄС проголосували 543 депутати Європарламенту, проти були 45, ще 27 - утримались.

Відповідна директива передбачає загальне визначення порушень санкцій Євросоюзу - наприклад незамороження активів підсанкційних у ЄС осіб, недотримання заборон на поїздки або ембарго на постачання зброї тощо.

Документ також визначає, чим є обхід санкцій ЄС - наприклад приховування справжнього права власності на майно підсанкційної особи, - і гарантує, що за це передбачене покарання. Водночас уточнюється, що гуманітарна допомога не повинна вважатися порушенням санкцій Євросоюзу.

Порушення та обхід санкцій Європейського Союзу директива пропонує вважати кримінальними злочинами, які будуть каратись штрафами. Для цього суди матимуть "широкий спектр засобів для покарання порушників", повідомили в Європарламенті.

Для набуття чинності директиву ще має схвалити Рада Євросоюзу. Після цього вона набуде чинності через двадцять днів після публікації в Офіційному журналі ЄС, а держави-члени матимуть один рік, щоб імплементувати її в національне законодавство.

Для того, щоб обмежити обхід санкцій та посилити їх дотримання, Єврокомісія у грудні 2022 року запропонувала цей проєкт директиви щодо визначення кримінальних злочинів та покарань за порушення обмежувальних заходів ЄС.

9 червня 2023-го Рада ЄС визначилася зі своїм загальним підходом щодо закону, який впроваджує кримінальні покарання за порушення санкцій Євросоюзу проти Росії. Остаточно директиву погодили у грудні.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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