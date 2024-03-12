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Міністри фінансів ЄС підтримали другий термін Георгієвої на посаді глави МВФ
14:10 12.03.2024 |
Міністри фінансів Євросоюзу підтримують Крісталіну Георгієву на другий п'ятирічний термін на посаді глави Міжнародного валютного фонду (МВФ).
Про це заявив міністр фінансів Бельгії Вінсент Ван Петегем журналістам у Брюсселі у вівторок, передає Укрінформ з посиланням на Bloomberg.
За його словами, підтримка була одностайною серед країн-членів ЄС.
«Минулої п'ятниці Крісталіна Георгієва висловила готовність очолити МВФ на другий термін, якщо вона матиме достатню підтримку серед членів. Сьогодні я дуже радий оголосити, що всі європейські держави-члени фактично висловили таку підтримку», - сказав він.
Поточний п'ятирічний термін повноважень Георгієвої закінчується у вересні. Як пише Bloomberg, рішення виглядало ймовірним вже після того, як фінансові керівники двох найбільших економік блоку - Німеччини та Франції - висловили свою підтримку.
«Я думаю, що Крісталіна продемонструвала сильне лідерство в останні кілька років, особливо під час безпрецедентних криз, і що вона також надавала підтримку всім членам», - сказав Ван Петегем.
Директор-розпорядник МВФ офіційно призначається Радою директорів установи, що складається з 24 осіб, які обирають країни-члени. Європейці зазвичай обирають главу МВФ, а США можуть вирішувати, хто очолить Світовий банк. Обидві установи базуються у Вашингтоні.
Як повідомляв Укрінформ, Георгієва очолила Міжнародний валютний фонд у 2019 році. До цього посаду займала Крістіна Лагард.
Георгієва - друга жінка, яка очолила МВФ, і перша людина з країни з ринковою економікою, що розвивається. Вона також відіграла важливу роль у забезпеченні великих кредитів для України, допомагаючи залучити додаткові кошти, щоб допомогти її економіці витримати напругу дворічної війни через російське вторгнення.
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