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АНАЛІТИКА

Міністри фінансів ЄС підтримали другий термін Георгієвої на посаді глави МВФ

 

Міністри фінансів Євросоюзу підтримують Крісталіну Георгієву на другий п'ятирічний термін на посаді глави Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Про це заявив міністр фінансів Бельгії Вінсент Ван Петегем журналістам у Брюсселі у вівторок, передає Укрінформ з посиланням на Bloomberg.

За його словами, підтримка була одностайною серед країн-членів ЄС.

«Минулої п'ятниці Крісталіна Георгієва висловила готовність очолити МВФ на другий термін, якщо вона матиме достатню підтримку серед членів. Сьогодні я дуже радий оголосити, що всі європейські держави-члени фактично висловили таку підтримку», - сказав він.

Поточний п'ятирічний термін повноважень Георгієвої закінчується у вересні. Як пише Bloomberg, рішення виглядало ймовірним вже після того, як фінансові керівники двох найбільших економік блоку - Німеччини та Франції - висловили свою підтримку.

«Я думаю, що Крісталіна продемонструвала сильне лідерство в останні кілька років, особливо під час безпрецедентних криз, і що вона також надавала підтримку всім членам», - сказав Ван Петегем.

Директор-розпорядник МВФ офіційно призначається Радою директорів установи, що складається з 24 осіб, які обирають країни-члени. Європейці зазвичай обирають главу МВФ, а США можуть вирішувати, хто очолить Світовий банк. Обидві установи базуються у Вашингтоні.

Як повідомляв Укрінформ, Георгієва очолила Міжнародний валютний фонд у 2019 році. До цього посаду займала Крістіна Лагард.

Георгієва - друга жінка, яка очолила МВФ, і перша людина з країни з ринковою економікою, що розвивається. Вона також відіграла важливу роль у забезпеченні великих кредитів для України, допомагаючи залучити додаткові кошти, щоб допомогти її економіці витримати напругу дворічної війни через російське вторгнення.
 

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