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Прем'єр Вірменії визнає, що села, які вимагає повернути Баку, не входять до території Вірменії
12:57 12.03.2024 |
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що села, контроль над якими вимагає повернути Баку, не входять до законної території Вірменії.
Про це повідомляє "Радіо Азатутюн" пише "Європейська правда".
Пашинян сказав, що чотири населених пункти, над якими Баку вимагає повернути контроль Азербайджану - Баганіс Айрим, Ашаги Аскіпара, Хейрімли і Гизилгаджили - не входять до території Вірменії.
"На території Вірменії ніколи не було населених пунктів з такими назвами", - сказав прем'єр.
Де-факто ці села були під контролем Вірменії з 90-х років, коли туди зайшли вірменські війська. Через них проходить у тому числі дорога до Грузії та газопровід.
Пашинян сказав, що пріоритетом для Єревану залишається укладення мирної угоди з Азербайджаном демаркація кордонів на основі Алматинської декларації 1991 року та вирішення питання з комунікаціями.
"У найближчому мабутньому нам потрібно буде вжити кроків, щоб коли, наприклад, наші комунікації пролягають за межами нашого кордону, вони були у тих районах перебудовані і щоб усії вірменські комунікації пролягали через законну територію Вірменії", - сказав прем'єр.
Як відомо, після повернення Азербайджаном повного контролю над раніше окупованим Карабахом між Вірменією та Азербаджаном періодично стаються сутички з жертвами і пораненими.
Також Баку і Єреван ведуть переговори, остання серія зустрічей відбулася у Берліні за посередництва Німеччини.
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