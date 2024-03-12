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АНАЛІТИКА

Шольц відкинув ідею обміну Taurus на Storm Shadow

 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре однозначно відмовився постачати Taurus в Україну, коли його спитали про можливість обміну ракетами з Великою Британією.

Про це німецький канцлер, якого цитує dpa, сказав на пресконференції в Берліні, повідомляє "Європейська правда".

"Я чітко висловився. Моя робота як канцлера, як глави уряду - бути точним і не викликати жодних хибних очікувань. Мої відповіді є достатньо чіткими", - сказав Шольц, відповідаючи на питання, розглядає він можливість обміну ракетами з Британією замість прямих поставок Україні.

Він повторив, що не хоче передавати українцям систему озброєнь без німецької перевірки системи наведення, для якої, на його думку, потрібна німецька присутність в Україні.

Шольц також заявив, що побоюється, що Німеччина може бути втягнута у війну.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон запропонував Німеччині обміняти ракети Taurus на британські Storm Shadow, щоб надати Україні далекобійне озброєння.

Депутат німецького Бундестагу від "Зелених" Антон Гофрайтер підтримав британську пропозицію, тоді як представник опозиційної фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Йоганн Вадефуль проти такого обміну, оскільки, на його переконання, Україна має отримати саме Taurus.
 

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