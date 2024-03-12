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Європарламент подає до суду на Єврокомісію за виплату Угорщині 10,2 млрд євро — Politico
10:21 12.03.2024 |
Європейський парламент звернеться до суду з позовом до Єврокомісії через виплату Угорщині 10,2 мільярда євро. Про це пише Politico з посиланням на джерела.
Йдеться про розблокування у грудні коштів ЄС напередодні саміту, на якому прем'єр Угорщини Віктор Орбан погрожував зірвати спільну позицію блоку щодо виділення коштів для України. Тоді голова Комісії Урсула фон дер Ляєн суперечливо розблокувала кошти ЄС для Будапешта, які були заморожені через проблеми з корупцією та верховенством права у країні.
Як розповіли джерела видання, Комітет парламенту з юридичних питань зібрався за закритими дверима у понеділок, 11 березня, ввечері, щоб прийняти рішення про подачу позову на виконавчу владу ЄС. На думку законодавців, ЄК порушило зобов'язання захищати гроші платників податків від нецільового використання.
Комітет підтримав позов 16 членами "за", "проти" проголосував один його ультраправий член.
"У четвер лідери політичних груп зустрінуться на конференції, щоб дати остаточне зелене світло президенту Роберті Мецолі для подання до суду на Комісію до 25 березня", - зазначає Politico.
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