Глава Міноборони Німеччини скептично ставиться до обміну ракетами з Британією

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус без особливого ентузіазму прокоментував можливість обміну крилатими ракетами з Великою Британією, щоб Україна могла отримати більше далекобійної зброї.

Його заяву наводить Tagesschau, повідомляє "Європейська правда".

Коли Пісторіуса спитали, чи є це прийнятною пропозицією для дискусій, він відповів: "Я так не думаю".

За словами очільника німецького Міноборони, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон також не робив цієї пропозиції з власної ініціативи, а лише сказав у відповідь на запитання журналіста, що британський уряд розглядає всі варіанти.

"Але на цьому все і закінчилося", - сказав Пісторіус.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон запропонував Німеччині обміняти ракети Taurus на британські Storm Shadow, щоб надати Україні далекобійне озброєння.

Депутат німецького Бундестагу від "Зелених" Антон Гофрайтер підтримав британську пропозицію, тоді як представник опозиційної фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Йоганн Вадефуль проти такого обміну, оскільки, на його переконання, Україна має отримати саме Taurus.

Водночас міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтримала пропозицію щодо обміну крилатими ракетами.