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Проєкт бюджету США на 2025 рік передбачає $482 млн на підтримку України
23:38 11.03.2024 |
Білий дім 11 березня опублікував бюджетну пропозицію на 2025 фінансовий рік, яка передбачає виділення 1,5 мільярда доларів на протидію агресії Кремля і зокрема 482 мільйони доларів на допомогу Україні.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Державному департаменті.
З-поміж 482 мільйонів доларів більшість - 250 мільйонів - будуть спрямовані "на економічну допомогу та допомогу в розвитку для підтримки реформ в Україні, громадянського суспільства, верховенства права та доброчесності виборів".
Ще 95 мільйонів доларів будуть виділені на програму фінансування закордонних військових операцій (FMF) Державного департаменту США, 71 мільйон - на програми у сфері охорони здоров'я, і 66 мільйонів - на "інші види безпекової допомоги", зокрема цивільний захист, розмінування та нерозповсюдження зброї масового знищення.
Решта фінансування обсягом 1,5 мільярда доларів буде скерована на протидію зловмисному впливу Росії та Китаю у Європі, Євразії та Центральній Азії.
Зокрема йдеться про зміцнення стійкості союзників і партнерів США, просування демократичних реформ, протидію російській дезінформації, покращення доступу громадян до неупереджених ЗМІ, зміцнення енергетичної та кібербезпеки, а також стабілізація економік, які постраждали від війни в Україні.
Як наголошує Держдеп, кошти на підтримку України, які містяться в бюджетному запиті президента США Джо Байдена, доповнюють асигнування на національну безпеку - де, як відомо, передбачені понад 61 мільярд доларів на військову, фінансову та іншу допомогу Києву.
Цей двопартійний пакет підтримки України у лютому ухвалив Сенат США, але заблокував спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон. Він водночас залишив двері відкритими для нового двопартійного пакета зовнішньої допомоги.
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