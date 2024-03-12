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Найбільший депозитарій Росії відрізали від інформації про світові фінансові ринки
23:04 11.03.2024 |
Міжнародна асоціація Association of National Numbering Agencies закрила доступ до інформації про іноземні фінансові інструменти для російського "Національного розрахункового депозитарію" (НРД).
Через це НРД повідомив про вимушену призупинку надання інформації про раніше кваліфіковані іноземні фінансові інструменти учасникам фінансового ринку РФ, передає російський Інтерфакс.
Крім того, російський депозитарій більше не зможе сприяти у присвоєнні ISIN та CFI кодів іноземним інструментам за запитами російських компаній.
Також призупинено оновлення інформації про іноземні фінансові інструменти, прийняті на обслуговування в НРД, та інформацію на сайті www.isin.ru про раніше кваліфіковані інструменти, що використовується учасниками російського ринку.
Надалі НРД надаватиме інформацію про нові іноземні фінансові інструменти лише, якщо зможе її отримати із встановлених російським законодавством джерел, обсяг такої інформації може бути змінено, а термін її надання збільшено.
НРД - найбільший депозитарій у Росії, визнаний системоутворюючим фінансовим інститутом, має доступ до міжнародної фінансової системи та належить Мосбіржі. ЄС запровадив санкції проти НРД у червні 2022 року.
Як повідомлялося, у лютому 2024 року США запровадили санкції проти російської Національної системи платіжних карток (НСПК) - оператора банківських карток "Мир", а також восьми російських банків: "Авангард", "Міжнародний фінансовий клуб" (МФК), "Ростфінанс", "Челіндбанк", "Модульбанк", "Датабанк", "Морський банк" та "Бистробанк".
Також до санкційного списку внесли "СПБ банк", що є розрахунковим депозитарієм російської "СПБ біржі".
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