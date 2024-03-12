Швеція не планує розміщувати ядерну зброю чи постійні бази НАТО – прем'єр

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон запевнив, що країна, яка нещодавно стала 32-им членом НАТО, не планує розміщення ядерної зброї чи постійних баз Альянсу для зміцнення своєї безпеки.

Про це Крістерссон заявив журналістам 11 березня під час церемонії підняття шведського прапора над штаб-квартирою НАТО в Брюсселі, передає "Європейська правда".

Крістерссон наголосив, що Швеція після набуття повноцінного членства в Альянсі "повністю розуміє необхідність усіх оборонних сил і засобів НАТО, включно з ядерною стратегією".

"З іншого боку, ми чітко заявляємо, що не бачимо необхідності для Швеції розміщувати постійні бази або ядерну зброю на шведській землі в мирний час. Це рішення Швеції, яке, на мою думку, повністю поважається", - додав він.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг після цього додав, що Альянс не планує збільшувати кількість країн-членів, які володіють ядерною зброєю.

"Ніяких планів щодо (розміщення на території Швеції. - Ред.) постійних баз немає. Хай там як, це рішення Швеції, якщо вона буде розглядати це в майбутньому", - додав також він.

Як повідомлялось, 7 березня Швеція офіційно завершила процедуру набуття повноправного членства в НАТО. Швеція розраховувала завершити вступ разом з Фінляндією, але у підсумку процес затягнувся ще на рік.

Спершу головною перешкодою став лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який формально висував Швеції претензії за політичний прихисток для його політичних опонентів і курдських лідерів, реальною ж головною причиною були торги Ердогана із США щодо купівлі винищувачів F-16.

Далі перешкодою неочікувано стала Угорщина, при тому, що Будапешт не висував конкретних вимог. Попри неодноразові обіцянки "не стати останніми" у процесі ратифікації, Угорщина все ж завершила цей процес після Туреччини та навіть після цього знайшла спосіб додатково затримати остаточний вступ Швеції у НАТО.