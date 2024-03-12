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Головою Міжнародного кримінального суду стала суддя, яка видала ордер на арешт Путіна
22:32 11.03.2024 |
Головою Міжнародного кримінального суду сьогодні, 11 березня, обрали суддю Томоко Акане. Раніше вона видала ордер на арешт диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку суду та омбудсмена України Дмитра Лубінця.
"Для мене велика честь бути обраним моїми колегами-суддями на посаду голови Міжнародного кримінального суду. У цей непростий для суду час потрібне стабільне, засноване на співпраці та єдине керівництво", - сказала вона.
Також суддю Росаріо Сальваторе Айтала обрали першим віцепрезидентом, а суддю Рейне Алапіні-Гансу - другим віцепрезидентом.
Як довго вона буде головою суду
Зазначається, що президія складається з трьох осіб і обирається на три роки, мандат починає діяти негайно після обрання. Відіграє ключову роль у забезпеченні стратегічного керівництва МКС загалом і координує свої дії з іншими органами, домагається згоди прокурора з питань, що становлять взаємний інтерес.
Згідно з Римським статутом, що регулює договір МКС, президія несе відповідальність за належне управління судом, за винятком Офісу прокурора. Лубінець привітав членів президії з обранням.
"Нехай переслідування з боку країни-терориста не перешкоджатимуть справедливості", - додав він.
Ордер на арешт Путіна
У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Також ордер був виданий на ім'я уповноваженого при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.
У Росії вирішили оголосити в розшук суддю Міжнародного кримінального суду Томоко Акане. Також у базі розшуку МВС Росії фігурує і ще один суддя МКС - Росаріо Сальваторе Айтала. Крім того, Слідчий комітет Росії порушив "кримінальну справу" щодо прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Ахмад Хана.
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