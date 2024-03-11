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Німецький міністр грубо розкритикував зусилля США із захисту клімату
17:06 11.03.2024 |
Віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек під час візиту до США у грубій формі розкритикував зусилля країни із захисту клімату.
Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить Bild.
У виступі перед студентами Колумбійського університету, звертаючись до американських політиків, Габек заявив: "Вирішуйте довбані проблеми, які ми маємо зараз" (в оригіналі Solve the f***ing problems).
Він, зокрема, розкритикував той факт, що США мають один з найвищих показників викидів CO₂ на душу населення у світі, і що адміністрація президента Джо Байдена робить недостатньо для того, щоб змінити цю ситуацію.
"Я чую багато розмов і знаю, що ваш уряд прийняв рішення стати кліматично нейтральним, як Європа, до 2050 року. Але ви ще дуже, дуже далекі від цього", - зазначив німецький міністр.
Нагадаємо, Європейська комісія 6 лютого схвалила документ із рекомендаціями про скорочення викидів парникових газів у промисловому секторі, який пропонує державам-членам досягти скорочення у 90% до 2040 року.
Нагадаємо, дані європейської Служби з питань зміни клімату Copernicus засвідчили, що 2023 рік став найтеплішим в історії спостережень і показники вже близькі до потепління на 1,5°C порівняно з доіндустріальним періодом.
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