Німецький міністр грубо розкритикував зусилля США із захисту клімату

Віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек під час візиту до США у грубій формі розкритикував зусилля країни із захисту клімату.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить Bild.

У виступі перед студентами Колумбійського університету, звертаючись до американських політиків, Габек заявив: "Вирішуйте довбані проблеми, які ми маємо зараз" (в оригіналі Solve the f***ing problems).

Він, зокрема, розкритикував той факт, що США мають один з найвищих показників викидів CO₂ на душу населення у світі, і що адміністрація президента Джо Байдена робить недостатньо для того, щоб змінити цю ситуацію.

"Я чую багато розмов і знаю, що ваш уряд прийняв рішення стати кліматично нейтральним, як Європа, до 2050 року. Але ви ще дуже, дуже далекі від цього", - зазначив німецький міністр.

Нагадаємо, Європейська комісія 6 лютого схвалила документ із рекомендаціями про скорочення викидів парникових газів у промисловому секторі, який пропонує державам-членам досягти скорочення у 90% до 2040 року.

Нагадаємо, дані європейської Служби з питань зміни клімату Copernicus засвідчили, що 2023 рік став найтеплішим в історії спостережень і показники вже близькі до потепління на 1,5°C порівняно з доіндустріальним періодом.