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АНАЛІТИКА

Deutsche Bahn подає до суду на профспілку за "непропорційні" страйки

 

Оператор німецької залізниці Deutsche Bahn подає позов до суду на профспілку машиністів GDL у зв'язку з новими страйками, вважаючи їх незаконними.

Про це повідомляє Spigel, пише "Європейська правда".

Лише за кілька днів після завершення попереднього страйку профспілка машиністів оголосила новий, що має стати першим з "хвилі страйків".

DB оформила позов до суду у Франкфурті-на-Майні, де аргументує, що страйк переступає законні рамки, є "непропорційним" і загрожує нормальному функціонуванню логістики та пасажирських перевезень у масштабах країни.

Паралельно оператор закликає машиністів відмовитися від акції та повернутися до переговорів, беручи за основу пропозицію про 36-годинний робочий тиждень без зменшення заробітної платні. Зараз тривалість робочого тижня складає 38 годин, профспілка вимагає скоротити її до 35.

Нагадаємо, GDL планує страйк працівників вантажних поїздів Deutsche Bahn AG з кінця понеділка до вечора вівторка, а також пасажирських поїздів у вівторок до початку середи.

Шостий страйк машиністів поїздів збігається з окремим дводенним страйком бортпровідників авіакомпанії Lufthansa.
 

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