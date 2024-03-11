Фінансові новини
- |
- 11.03.24
- |
- 16:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Швейцарія дала зелене світло переговорам з ЄС щодо оновлення відносин
14:36 11.03.2024 |
Швейцарський уряд затвердив новий переговорний мандат на переговори з Брюсселем щодо модернізації відносин країни з Євросоюзом після відмови від переговорів про угоду у 2021 році.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.
Швейцарія заявила, що необмежений доступ до ринку ЄС є наріжним каменем плану, який має на меті оновити існуючі угоди з єдиним ринком та укласти нові галузеві угоди в таких сферах, як електроенергетика та безпека харчових продуктів.
"Переговори щодо пакету угод спрямовані на стабілізацію та подальший розвиток двосторонніх відносин між Швейцарією та Євросоюзом", - йдеться в заяві уряду.
Міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс на пресконференції висловив сподівання, що що переговори можуть розпочатися вже цього місяця, і що його уряд прагне "справедливого" результату.
За його словами, якість угоди не буде принесена в жертву швидкості.
Перш ніж погодити мандат на переговори, Швейцарія провела процес консультацій з потужними групами інтересів, зокрема її кантонами, тому будь-яка угода з Брюсселем ще може зіткнутися із зупинкою референдумі.
Кассіс вказав, що "явна більшість" зацікавлених сторін підтримує переговори з Брюсселем, але зазначив, що більшість пропозицій, поданих для посилення або уточнення мандату, стосувалися електроенергетики, міжнародних залізничних перевезень, імміграції та захисту зарплати.
"Чим більше ми досягнемо наших цілей з ЄС, тим менше нам доведеться змінювати на внутрішньополітичному фронті", - зауважив він.
Раніше у ЄС повідомляли, що Швейцарія має намір відновити переговори з Євросоюзом про нову угоду, яка має оновити низку договорів щодо двосторонніх відносин.
Геополітична напруженість і війна РФ проти України, вже підштовхують традиційно нейтральних швейцарців до відходу від надмірно ізоляціоністської позиції. Країна приєдналася до санкцій ЄС проти Росії і рухається до того, щоб визнати ХАМАС терористичною організацією.
Нещодавно також Швейцарія вирішила скасувати паспортний контроль в аеропортах для тих, хто прибуває з Болгарії та Румунії або виїжджає в ці країни, після рішення Ради Євросоюзу про їхнє часткове приєднання до Шенгенської зони.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Бронювання від мобілізації отримають всі працівники із зарплатою від 35 тисяч гривень, – Гончаренко
ТОП-НОВИНИ
|Інвестори готові купувати облігації ЄС, щоб фінансувати війну проти Путіна, - Bloomberg
|Орбан: Трамп пообіцяв не дати жодної копійки Україні у разі обрання
|Вперше в історії! Український фільм отримав Оскар 2024
|S&P знизило рейтинг України в інвалюті до «CC» із негативним прогнозом через очікувану реструктуризацію боргу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Deutsche Bahn подає до суду на профспілку за "непропорційні" страйки
|Швейцарія дала зелене світло переговорам з ЄС щодо оновлення відносин
|Ердоган: Туреччина твердо підтримує лідерів ХАМАС
|Європарламент дав старт цифровому гаманцю: Україна долучиться до пілоту
|Польські фермери блокують п'ять напрямків на кордоні, в чергах - близько 1700 вантажівок
|Інвестори готові купувати облігації ЄС, щоб фінансувати війну проти Путіна, - Bloomberg
Бізнес
|Samsung змінює назву 3-нм техпроцесу (SF3) на 2-нм (SF2), щоб краще конкурувати з Intel 20A
|США почали розслідування проти SpaceX через використання Starlink російськими військовими, - WP
|США підштовхують союзників до посилення обмежень на виробництво мікросхем у Китаї, - FT
|Процесори Intel Arrow Lake втратять підтримку пам’яті DDR4 та гіперпоточності, проте матимуть NPU та 4 графічних ядра Xe
|Intel планує запустити 1-нм техпроцес виробництва у 2027 році та інвестувати $100 млрд у виробничі потужності
|Microsoft запустила чат-бота Copilot AI для автоматизації рутинних завдань фінансистів
|Оприлюднили специфікації стандарту графічної пам’яті GDDR7 — пропускна здатність до 192 ГБ/с