Швейцарія дала зелене світло переговорам з ЄС щодо оновлення відносин

Швейцарський уряд затвердив новий переговорний мандат на переговори з Брюсселем щодо модернізації відносин країни з Євросоюзом після відмови від переговорів про угоду у 2021 році.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Швейцарія заявила, що необмежений доступ до ринку ЄС є наріжним каменем плану, який має на меті оновити існуючі угоди з єдиним ринком та укласти нові галузеві угоди в таких сферах, як електроенергетика та безпека харчових продуктів.

"Переговори щодо пакету угод спрямовані на стабілізацію та подальший розвиток двосторонніх відносин між Швейцарією та Євросоюзом", - йдеться в заяві уряду.

Міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс на пресконференції висловив сподівання, що що переговори можуть розпочатися вже цього місяця, і що його уряд прагне "справедливого" результату.

За його словами, якість угоди не буде принесена в жертву швидкості.

Перш ніж погодити мандат на переговори, Швейцарія провела процес консультацій з потужними групами інтересів, зокрема її кантонами, тому будь-яка угода з Брюсселем ще може зіткнутися із зупинкою референдумі.

Кассіс вказав, що "явна більшість" зацікавлених сторін підтримує переговори з Брюсселем, але зазначив, що більшість пропозицій, поданих для посилення або уточнення мандату, стосувалися електроенергетики, міжнародних залізничних перевезень, імміграції та захисту зарплати.

"Чим більше ми досягнемо наших цілей з ЄС, тим менше нам доведеться змінювати на внутрішньополітичному фронті", - зауважив він.

Раніше у ЄС повідомляли, що Швейцарія має намір відновити переговори з Євросоюзом про нову угоду, яка має оновити низку договорів щодо двосторонніх відносин.

Геополітична напруженість і війна РФ проти України, вже підштовхують традиційно нейтральних швейцарців до відходу від надмірно ізоляціоністської позиції. Країна приєдналася до санкцій ЄС проти Росії і рухається до того, щоб визнати ХАМАС терористичною організацією.

Нещодавно також Швейцарія вирішила скасувати паспортний контроль в аеропортах для тих, хто прибуває з Болгарії та Румунії або виїжджає в ці країни, після рішення Ради Євросоюзу про їхнє часткове приєднання до Шенгенської зони.