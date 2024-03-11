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АНАЛІТИКА

Ердоган: Туреччина твердо підтримує лідерів ХАМАС

 

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара "твердо підтримує" палестинське терористичне угруповання ХАМАС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

"Ніхто не може змусити нас кваліфікувати ХАМАС як терористичну організацію. Туреччина - країна, яка відкрито говорить з лідерами ХАМАСу й твердо підтримує їх", - сказав він у своїй промові в Стамбулі.

Ердоган є одним з найгостріших критиків Ізраїлю з початку війни в Газі, яка розпочалася після нападу ХАМАС на Єврейську державу 7 жовтня 2023 року.

Президент Туреччини зокрема назвав Ізраїль "терористичною державою" та звинуватив його в проведенні "геноциду" в Газі.

Раніше прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що запропонує парламенту країни визнати Палестинську державу.

Британія, США та інші західні країни публічно підтримують ідею створення держави Палестини для вирішення багаторічного арабо-ізраїльського конфлікту.

Проте ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху відкидає таку перспективу навіть після завершення нинішньої війни з угрупованням ХАМАС.

На початку лютого голова британського МЗС заявив, що його країна може офіційно визнати палестинську державу після припинення вогню в секторі Гази, не чекаючи результатів переговорів між Ізраїлем і палестинцями щодо рішення про створення двох держав.

Водночас британський прем'єр Ріші Сунак заперечив зміну позиції Лондона щодо визнання незалежності Палестинської держави після заяв міністра закордонних справ Девіда Кемерона, що це може статись до перемир'я на Близькому Сході.
 

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