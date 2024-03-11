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АНАЛІТИКА

Польські фермери блокують п'ять напрямків на кордоні, в чергах - близько 1700 вантажівок

 

Станом на 11 березня польські фермери продовжують блокувати польсько-український кордон на п'яти напрямках. Наразі в чергах стоять 1700 вантажних транспортних засобів.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко під час телемарафону «Єдині новини», передає Укрінформ.

«Станом на зараз польськими фермерами блокується п'ять напрямків. У ніч з 8 на 9 березня польські фермери припинили блокування напрямку ПП «Краківець-Корчова», тож бачимо інтенсивність руху саме по цьому пункту пропуску... Але, звісно, що і на цьому напрямку черга залишається. Станом на ранок це десь близько 600 вантажівок... По п'ятьох напрямкам, де блокування руху продовжується або ускладнюється рух для вантажних засобів, в чергах станом на ранок десь 1700 вантажівок. Найбільше - навпроти ПП «Ягодин»», - повідомив Демченко.

Він додав, що, як і раніше, польські фермери взагалі не пропускають вантажівки, які слідують з України в Польщу, через 2 пункти пропуску - «Ягодин» і «Шегині». На цих напрямках вони пропускають досить невелику кількість вантажівок з Польщі в Україну.

«До прикладу, за минулу добу по напрямку ПП «Ягодин» - це 40 вантажних транспортних засобів, а по напрямку «Шегині» - близько 30 вантажівок. Сьогодні зранку від польських прикордонників ми отримали інформацію, що протестувальники вирішили також не пропускати взагалі вантажні транспортні засоби по напрямку ПП «Угринів». Йдеться про ті вантажні транспортні засоби, які слідують з України в Польщу», - зауважив речник.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні в ДПСУ повідомили, що з 9.00 польські протестувальники не пропускатимуть вантажівки через пункт пропуску «Угринів» в напрямку Польщі. На виїзд з Польщі пропускатимуть по 4 вантажні автомобілі щогодини. Крім того, 13 березня протестувальники планують поновити блокування вантажівок у напрямку пункту пропуску «Корчова-Краківець».

На напрямку пунктів пропуску «Дорогуськ-Ягодин», «Зосін-Устилуг», «Долгобичув-Угринів», «Гребенне - Рава-Руська», «Медика-Шегині» обмеження руху для вантажних транспортних засобів продовжується. Рух легкових транспортних засобів та автобусів на всіх напрямках не обмежується.
 

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