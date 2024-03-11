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Індія отримає $100 млрд від чотирьох країн Європи. Підписано угоду про вільну торгівлю
12:26 11.03.2024 |
Індія підписала угоду про зону вільної торгівлі з Європейською асоціацією вільної торгівлі (ЕАСТ), куди входять Норвегія, Швейцарія, Ісландія та Ліхтенштейн. Про це повідомляє ВВС.
Переговори щодо угоди велися 16 років.
Відповідно до угоди, Індія зніме більшу частину імпортних мит на промислові товари з чотирьох країн в обмін на інвестиції протягом 15 років. Заявлений обсяг інвестицій - $100 млрд.
"Угода розширює доступ до ринку та спрощує митні процедури, полегшуючи індійським підприємствам та підприємствам ЕАСТ діяльність на відповідних ринках. Угода також спрямована на полегшення та просування інвестиційних можливостей", - йдеться у заяві ЕАСТ.
Індія та чотири країни ЕАСТ тепер мають ратифікувати угоду, перш ніж вона набуде чинності. Швейцарія планує ратифікацію у 2025 році.
За останні два роки Індія підписала торгові угоди з Австралією та Об'єднаними Арабськими Еміратами.
На фінальній стадії також переговори про ЗВТ із Великою Британією. Очікується, що угода буде підписана після загальних виборів в Індії, які пройдуть у травні цього року.
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