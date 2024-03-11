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Борис Джонсон потай літав у Венесуелу та обговорював ситуацію в Україні, - The Times
09:58 11.03.2024 |
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон потай відвідав Каракас та обговорив повномасштабну війну Росії проти України з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sunday Times.
Згідно з джерелами, Джонсон прибув до Каракасу на приватному літаку з Домініканської Республіки, де відпочивав разом з родиною. Загалом він пробув у столиці Венесуели менше доби.
Джонсон обговорював із Мадуро ситуацію в Україні на тлі занепокоєння західних дипломатичних та розвідувальних кіл тим, що багата на нафту соціалістична республіка може постачати зброю або іншу військову допомогу Росії.
Крім того, обмірковувалися умови покращення відносин із Великою Британією, яка не визнає правомірність Мадуро.
Зокрема, це були умови щодо:
* проведення вільних та справедливих президентських виборів у цьому році;
* деескалація напруженості у відносинах з Гайаною, колишньою британською колонією, що має значні ресурси нафти й мінералів у регіоні Ессекібо.
Такі переговори "неординарні" через стан двосторонніх відносин та загальну невизначеність у відносинах Заходу з Венесуелою, яка, у свою чергу, є найбільшим світовим виробником нафти та стійким прихильником президента Росії Володимира Путіна, йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав законопроект, що забезпечує фінансування частини федерального уряду США до кінця фінансового року. Він передбачає надання фінансування протягом всього фінансового року до 30 вересня департаментам і агенціям уряду.
У Білому домі висловили подяку лідерам Шумеру та Макконнеллу, сенаторам Мюррею та Коллінзу, спікеру Майку Джонсону, лідеру Джеффрісу та представникам Грейнджер і ДеЛауро за їхнє керівництво.
Конгрес США 22 березня планує прийняти другий пакет із шести законопроєктів про фінансування на весь рік, що залишилися. Він охоплюватиме міністерства оборони, внутрішньої безпеки, охорони здоров'я та соціальних служб.
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