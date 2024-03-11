Туск не збирається закривати кордон з Україною, фермери не згодні

В переговорах прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска з фермерськими організаціями, премʼєр зазначив, що не збирається закривати кордон з Україною, натомість пропонує фермерам підтримку з державного бюджету.

Про це повідомив один з фермерів Анджей Соботінський, який брав участь у зустрічі з Дональдом Туском, передає Радіо Свобода.

"Премʼєр сказав, що буде намагатися переконати Єврокомісію щодо "Зеленого курсу". А щодо кордону, то сказав, що не закриє кордон", - повідомив фермер Анджей Соботінський.

За словами фермера, Туск сказав, що допоможе з державних коштів викупити у фермерів надлишок збіжжя, і доручив Міністерству сільського господарства порахувати суму.

Він додав, що остаточного порозуміння з урядом немає, слова Туска аграрії взяли до відома і чекають на конкретні рішення. Про припинення протесту і блокади кордону, за його словами, наразі не йдеться.