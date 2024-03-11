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Байден погодив фінансування частини уряду США до осені
09:32 11.03.2024 |
Президент США Джо Байден підписав законопроект про фінансування частини американського уряду до кінця фінансового року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.
Підписаний законопроект передбачає фінансування протягом усього фінансового року до 30 вересня департаментів і агенцій федерального уряду США. Документ охоплює половину бюджетних законопроектів для фінансування уряду США.
"Дякуємо лідерам Шумеру та Макконнеллу, сенаторам Мюррею та Коллінзу, спікеру Майку Джонсону, лідеру Джеффрісу та представникам Грейнджер і ДеЛауро за їх керівництво", - заявили в Білому домі.
Американський Конгрес планує 22 березня прийняти другий пакет з шести законопроектів про фінансування на весь рік, що залишилися. Цей пакет стосуватиметься міністерств оборони, внутрішньої безпеки, охорони здоров'я та соціальних служб.
Загроза шатдауну в США
Конгрес США з вересня 2023 року не міг дійти згоди щодо бюджету на 2024 фінансовий рік. Республіканці вимагали скоротити витрати та посилити безпеку кордонів.
Однак американським законодавцям вдавалося декілька разів погоджувати тимчасове фінансування уряду, щоб запобігти шатдауну - зупинки роботи федеральних установ - та домовитися про річне фінансування.
8 березня Сенат США слідом за Палатою представників схвалив фінансування половини урядових установ до кінця цього фінансового року. Після цього документ передали на підпис президенту США.
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