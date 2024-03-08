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АНАЛІТИКА

Канада посилила контроль за фінансовими операціями, пов'язаними з Росією

 

Канада запровадила нові правила, які посилюють контроль за фінансовими транзакціями з Росією.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Міністр фінансів Канади Христя Фріланд підписала Директиву щодо фінансових транзакцій, пов'язаних з Росією. Ця директива зобов'язує всі фінансові установи в Канаді розглядати всі транзакції з Росією, незалежно від їх суми, як операції з високим ризиком.

"Директива вимагає, щоб кожна фінансова операція, пов'язана з Росією, незалежно від її розміру, розглядалася як операція з високим рівнем ризику, і встановлює відповідні посилені зобов'язання щодо належної перевірки, моніторингу та ведення обліку таких фінансових операцій. Вона застосовується до всіх транзакцій, що походять з Росії або призначені для Росії, і поширюється на перекази з використанням національної та віртуальної валюти", - йдеться у повідомленні.

Підрозділ фінансової розвідки в Канаді FINTRAC оприлюднив інструкції, які пояснюють вимоги директиви. Згідно з цими інструкціями, до транзакцій, що підпадають під дію директиви, можуть належати:

* Електронні перекази коштів, грошові перекази або інші перекази, які включають російську адресу відправлення або призначення.

* Діяльність представників уряду Росії (наприклад, операції на банківському рахунку посольства Росії в Канаді).

* Отримання російських рублів як депозиту на рахунок або для транзакції з віртуальною валютою.

* Проведення операції з обміну іноземної валюти або віртуальної валюти, яка включає російські рублі.
За матеріалами: Економічна правда
 

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