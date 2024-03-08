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АНАЛІТИКА

Сейм Польщі ухвалив резолюцію про запровадження санкцій на агропродукцію з РФ і Білорусі

 

Сейм Республіки Польща прийняв резолюцію про введення санкцій у зв'язку з імпортом російського і білоруського продовольства і сільськогосподарської продукції до Європейського Союзу.

Про це повідомляє Польське радіо.

За словами кореспондента Польського радіо Томаша Зєлєнкєвича, "за" проголосував 441 депутат, ще двоє утрималися від голосування. Проєкт постанови підготувала Президія Сейму.

Нижча палата парламенту Польщі закликає Єврокомісію запровадити санкції на імпорт російського та білоруського продовольства та сільськогосподарської продукції до Євросоюзу. У резолюції польський Сейм вказує на те, що імпорт сільськогосподарської продукції з Росії та Республіки Білорусь продовжує приносити величезні доходи виробникам, торговцям і бюджетам цих країн.

Презентуючи позицію "Громадянської коаліції", депутат Марта Вцісло зазначила, що Польща повинна переконувати всю європейську спільноту протистояти режимам і бути солідарними з Україною.

"Резолюція відповідає потребам польських та європейських фермерів, є голосом польського парламенту, а водночас посилює позицію польського уряду у переговорах з Європейським Союзом. Документ закликає Євросоюз повернутися до правил, які діяли в торгівлі з Україною та іншими країнами з-поза Спільноти до початку повномасштабної війни, що відповідає основним вимогам польських фермерів", - повідомила політик.
За матеріалами: Економічна правда
 

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