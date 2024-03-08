Глава МВФ Георгієва може залишитися на другий п'ятирічний термін - Reuters

Директор-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва зацікавлена у другому п'ятирічному терміні на чолі МВФ і готова заручитися достатньою підтримкою серед країн-членів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на обізнані джерела, передає Укрінформ.

Як зазначається, болгарська економістка минулого тижня отримала підтримку міністра фінансів Франції Брюно Ле Мера, який заявив журналістам під час зустрічі G20 з фінансових питань у Сан-Паулу, що Георгієва провела «чудову роботу», очоливши цю організацію, і що Франція підтримає її на другий термін.

Підтримка Ле Мера має вирішальне значення з огляду на те, що європейські країни традиційно висувають кандидата на пост глави МВФ, хоча з цим мають погодитися всі члени ЄС, пише агентство. Остаточне рішення ухвалює рада директорів установи.

Минулого тижня Георгієва розповіла, що зосереджена на своїй роботі, а не на тому, чи варто балотуватися на новий термін.

Термін повноважень Георгієвої спливає 30 вересня. Джерела, знайомі з процесом призначення глави МВФ, зазначають, що вибір буде швидко, як тільки Європа об'єднається довкола кандидата.

Хоча термін повноважень Георгієвої закінчиться лише через кілька місяців, деякі люди, знайомі з цим питанням, вважають, що є сенс ухвалити рішення до весняних засідань МВФ і Світового банку, які відбудуться 15-20 квітня, щоб питання лідерства не затьмарило і без того насичений порядок денний.

Георгієва - друга жінка, яка очолила МВФ, і перша людина з країни з ринковою економікою, що розвивається. Вона також відіграла важливу роль у забезпеченні великих кредитів для України, допомагаючи залучити додаткові кошти, щоб допомогти її економіці витримати напругу дворічної війни через російське вторгнення.

Як повідомляв Укрінформ, Георгієва очолила Міжнародний валютний фонд у 2019 році. До цього посаду займала Крістіна Лагард.