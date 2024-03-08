Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фінляндія збирається складати у себе літаки F-35

 

Фінська компанія Patria побудує завод в місті Нокіа, на якому складатимуть та обслуговуватимуть винищувачі F-35 Block 4.

Проєкт пов'язаний із контрактом на закупівлю цих літаків на суму 9,6 мільярда доларів, який уклали ще в лютому 2022 року. Угода передбачає постачання 64 F-35 для ВПС Фінляндії.

Будівництво заводу є частиною промислового етапу контракту, адже проєкт вимагав створення цехів, де б повністю обслуговували літаки.

Роботи зі складання двигунів планують розпочати в другій половині 2024 року. Згідно з умовами промислової угоди, технічне обслуговування двигунів на заводі в Nokia триватиме протягом усього життєвого циклу літака F-35. Загалом на заводі працюватимуть близько 100 осіб, які виконуватимуть різні функції.

Міністр оборони Фінляндії Антті Гяккінен зазначив, що співпраця сприятиме накопиченню важливого досвіду в галузі технічного обслуговування та ремонту.
За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,0836
  0,1828
 0,48
EUR
 1
 41,4883
  0,1035
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9941  0,07 0,20 38,4922  0,09 0,25
EUR 41,3944  0,03 0,08 42,1515  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0600  0,03 0,08 38,0900  0,01 0,03
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес