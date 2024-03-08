Фінляндія збирається складати у себе літаки F-35

Фінська компанія Patria побудує завод в місті Нокіа, на якому складатимуть та обслуговуватимуть винищувачі F-35 Block 4.

Проєкт пов'язаний із контрактом на закупівлю цих літаків на суму 9,6 мільярда доларів, який уклали ще в лютому 2022 року. Угода передбачає постачання 64 F-35 для ВПС Фінляндії.

Будівництво заводу є частиною промислового етапу контракту, адже проєкт вимагав створення цехів, де б повністю обслуговували літаки.

Роботи зі складання двигунів планують розпочати в другій половині 2024 року. Згідно з умовами промислової угоди, технічне обслуговування двигунів на заводі в Nokia триватиме протягом усього життєвого циклу літака F-35. Загалом на заводі працюватимуть близько 100 осіб, які виконуватимуть різні функції.

Міністр оборони Фінляндії Антті Гяккінен зазначив, що співпраця сприятиме накопиченню важливого досвіду в галузі технічного обслуговування та ремонту.