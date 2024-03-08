Угодою «Райффайзену» з Дерипаскою зацікавився санкційний орган США - ЗМІ

Представники австрійської банківської групи Raiffeisen Bank International (RBI) нададуть роз'яснення офісу контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC) щодо запланованої купівлі "заморожених" акцій олігарха Олега Дерипаски в найбільшій будівельній компанії Австрії Strabag.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє провідна австрійська газета Die Presse.

"Цього тижня банкіри (з RBI - ред.) мають самі з'явитися у Вашингтоні - не лише в міністерстві фінансів, але й в санкційному органі (OFAC). В той самий час до RBI у Відні приїжджають представники підрозділу боротьби з фінансовими злочинами міністерства фінансів США, а також наглядових органів", - йдеться у статті.

У банківській групі підтвердили газеті поїздку у Вашингтон, назвавши її регулярним "обміном думками з національними та міжнародними органами влади на теми санкцій та комплаєнсу". Втім, за інформацією Die Presse, мова навряд чи йде про "буденну розмову".

"Йдеться про Олега Дерипаску. Хоча російський бізнесмен перебуває у санкційному списку, він відіграє ключову роль в угоді, яку Raiffeisen хоче використати для виведення великих грошей з Росії", - зазначається у статті.

Видання нагадує, що RBI, дочірній банк якого продовжує працювати в РФ попри її війну проти України, має мільярдні прибутки в Росії, однак не може їх вивести в Австрію. Тепер же банк планує викупити "заморожені" акції Дерипаски в австрійському будівельному холдингу Strabag і таким чином "вивести прибутки, отримані в Росії, в Австрію".

"Звісно, не напряму. Чинні санкції це забороняють. Тому в справу втручається російська компанія Iliadis. Вона купує акції Strabag у Дерипаски, включно з дивідендами, які він фактично не має права отримувати через санкції, і продає їх дочірній компанії Raiffeisen у Москві. Потім все це має бути передано до Відня як виплата у натуральній формі", - йдеться у статті.

Зазначається, що американський OFAC тепер хоче дізнатися, яку роль відіграє Дерипаска у всій цій справі - "скільки він отримає за свої акції Strabag і скільки в кінцевому підсумку дістанеться босу Кремля Володимиру Путіну?".

"США наполегливо вимагають подробиць. Тим більше, що ця угода є однією з найбільших, укладених з початку війни, за деякими винятками. Raiffeisen готовий заплатити 1,51 млрд євро за 28,5 млн акцій Strabag - тобто 53 євро за акцію. Це суттєва премія до поточної ринкової ціни акцій Strabag, що становить близько 42 євро. Звісно, американські санкційні наглядачі дуже уважно придивляються до структур, які стоять за цими компаніями", - повідомляє Die Presse.

Видання також вказує на те, що досі Raiffeisen Bank International тримав у таємниці власників загадкової компанії під назвою Iliadis. Дослідження "Presse" показало, що вона була заснована влітку 2023 року і що мали місце дивні зміни менеджерів у структурі власності компанії.

"Купівлею займатиметься австрійська інвестиційна компанія Gabarts на чолі зі Штефаном Цьохлінгом. Експерт з питань Росії мав ділові стосунки з колишнім головою наглядової ради Сбербанку Зігфрідом Вольфом, а також з Дерипаскою, на якого він працював в автомобільній та будівельній галузях. Він також є менеджером виробника вихлопних систем Remus, який він придбав разом з будівельним підприємцем Strabag Гансом Петером Газельштайнером", - йдеться у статті.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні минулого року стало відомо, що австрійська банківська група Raiffeisen Bank International (RBI) хоче через свою російську "дочку" викупити за 1,5 млрд євро акції підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаски в Strabag. Ця угода, зокрема, дозволить RBI вивести в Австрію прибутки від свого бізнесу в Росії, які наразі материнська компанія не може отримати через запроваджені Москвою обмеження.