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АНАЛІТИКА

Канада нарощуватиме виробництво необхідних Україні снарядів - міністр оборони

 

Канада працює над збільшенням виробництва артилерійських снарядів, необхідних Україні.

Про це заявив на конференції в Оттаві міністр оборони Білл Блер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Хочу запевнити усіх канадців, що ми працюємо із нашою промисловістю, шукаючи шляхи суттєвого збільшення виробництва боєприпасів. Сподіваюся, вже дуже скоро ми зможемо сказати більше з цього приводу", - сказав Блер.

Він наголосив, що Канаді "необхідно підвищити спроможність захищати себе, підтримувати наших союзників та озброювати українських друзів".

Блер додав, що уряд негайно виділить 4,4 млн канадських дол (близько 3,3 млн дол. США) трьом канадським виробникам зброї та боєприпасів, що дасть їм змогу "розробити детальні плани модернізації та нарощування виробництва боєприпасів калібру 155 мм".

"Це планування полегшить наступні кроки. Ми вже вклали кошти у збільшення виробництва артилерійських снарядів у Канаді, але мушу визнати, що слід зробити значно більше", - заявив Блер.
Ключові теги: Канада
 

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