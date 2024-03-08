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АНАЛІТИКА

Кемерон закликав ФРН поставити далекобійні ракети Києву

 

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон під час візиту до Німеччини наполегливо закликав поставити Україні далекобійні ракети. "Що стосується далекобійної зброї, то з досвіду Великобританії я можу сказати, наскільки ефективно така зброя допомогла Україні у відбитті незаконної агресії", - заявив він після зустрічі з німецькою колегою Анналеною Бербок (Annalena Baerbock) у Берліні в четвер, 7 березня.

Лондон, серед іншої зброї, постачає Україні далекобійні ракети Storm Shadow. Водночас канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) не погоджується передати Києву далекобійні ракети Taurus, побоюючись затягування Німеччини у війну. Кемерон рішуче відкинув думку про те, що постачання нових систем озброєнь Україні може призвести до ескалації війни.

"Такі дебати неодноразово велися з часу російського вторгнення два роки тому. Наприклад, говорили: "Якщо поставити Україні протитанкові озброєння, то відбудеться ескалація". Ні, так не сталося. Говорили, що якщо передати Україні танки, то буде ескалація. Теж ні. "Якщо дати Україні далекобійну артилерію або далекобійні ракети, то буде ескалація". Ні, знову нічого не сталося", - констатував Кемерон.

Кемерон: Побоювання з приводу ескалації необґрунтовані

"Якщо йдеться про те, щоб допомогти країні захиститися від незаконної та абсолютно невиправданої агресії, то перешкод бути не повинно. Поки ми не потрапимо в ситуацію, за якої солдат НАТО вб'є російського солдата, ми сприяємо не ескалації, а допомагаємо Україні захищатися своїми силами", - додав британський міністр.

На тлі скандалу навколо російського прослуховування німецьких військових офіцерів, Кемерон і Бербок наголосили на згуртованості НАТО. "Президент Росії Володимир Путін намагається посіяти розбрат в Альянсі і свідомо розхитати наші демократії, але ми протиставляємо цьому наші рішучість і єдність, і ми не дозволимо Путіну залякати нас", - зауважила Анналена Бербок.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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