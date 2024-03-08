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Швеція стала 32-им членом НАТО
23:12 07.03.2024 |
У четвер, 7 березня, Швеція офіційно вступила до Північноатлантичного альянсу (НАТО), ставши 32-им членом оборонного Альянсу. Документи про приєднання були передані на церемонії у Вашингтоні.
"Тепер Швеція є членом НАТО. Дякуємо всім союзникам за те, що ви прийняли нас як 32-го члена", - написав у соцмережі Х прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.
Прем'єр запевнив, що його країна дотримуватиметься цінностей, передбачених установчими документами Альянсу: свободи, демократії, свободи особистості та верховенства права. "Разом сильніше", - зазначив він.
Своєю чергою генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що Швеція посіла "законне місце" серед членів Альянсу. "Вступ Швеції робить НАТО сильнішим, Швецію безпечнішою, а весь Альянс більш захищеним", - наголосив він у дописі в Х.
Приймаючи документи від Крістерссона, державний секретар США Ентоні Блінкен зауважив, що це "історичний момент для Швеції, для нашого альянсу і для трансатлантичних відносин", повідомляє Reuters.
Шлях Швеції до НАТО
Швеція і Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО 2022 року на тлі вторгнення Росії в Україну. Фінляндія офіційно стала членом Північноатлантичного альянсу 4 квітня 2023 року. Прийняття Швеції до НАТО довгий час не схвалювали Туреччина та Угорщина. Зрештою парламент Туреччини ратифікував її у січні, а Угорщини - у лютому 2024 року.
Для НАТО приєднання Швеції та Фінляндії - найзначніше розширення за останні десятиліття. Це також посилило напруженість у відносинах Альянсу з Росією, адже Фінляндія має сухопутний кордон з РФ протяжністю близько 1300 кілометрів, а із вступом Швеції все узбережжя Балтійського моря стане територією НАТО, за винятком російського узбережжя і його ексклаву - Калінінградської області.
Росія пригрозила вжити невизначених "політичних і військово-технічних контрзаходів" у відповідь на приєднання Швеції до НАТО, зазначає Reuters. Так само вона погрожувала і через вступ Фінляндії.
Хоча Стокгольм наближався до НАТО протягом останніх двох десятиліть, понад 200 років Швеція уникала військових альянсів і займала нейтральну позицію під час воєн, наголошує агенція.
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