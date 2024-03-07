Економічна активність трохи зросла в США в січні-лютому - Beige Book

Економічна активність загалом несуттєво зросла з початку січня, йдеться в опублікованому в середу Федеральною резервною системою (ФРС) регіональному огляді, який за кольором обкладинки називають Beige Book ("Бежева книга").

Вісім із 12 округів повідомили про слабке (slight) або стримане (modest) посилення активності, три - про відсутність змін, а в одному окрузі було відзначено невелике зниження активності.

Споживчі витрати в останні тижні знизилися. У звіті Федеральних резервних банків кількох округів йшлося про підвищену чутливість населення до цін, унаслідок чого вони відмовляються від придбання продукції, яка не належить до товарів першої необхідності.

Обсяги авіаперевезень загалом були стійкими, проте попит на ресторани та готелі зменшився через високі ціни, а також "незвичні погодні умови в деяких регіонах", зазначається в документі.

Ситуація у виробничій галузі країни залишилася практично без зміни. Тривалі перебої в судноплавстві в Червоному морі та Панамському каналі загалом не мали помітного впливу на бізнес у січні-лютому, хоча деякі респонденти повідомили про зростання вартості міжнародних перевезень.

Кілька округів вказали на підвищення попиту на житлову нерухомість останніми тижнями, переважно через деяке зниження ставок за іпотечними кредитами. Однак обмежена доступність (невелика кількість виставлених на продаж об'єктів нерухомості) перешкоджала реальним угодам з купівлі житла.

"Оцінки перспектив економічного зростання в майбутньому загалом залишалися позитивними, водночас респонденти очікують більш високого попиту і менш обмежувальних фінансових умов протягом наступних 6-12 місяців", - ідеться у звіті.

Зайнятість у більшості регіонів останнім часом зростала темпами від слабких до стриманих. Майже всі ФРБ відзначили деяке поліпшення з доступністю робочої сили та утриманням співробітників. Підприємствам стало легше заповнити відкриті вакансії та знайти кваліфікованих кандидатів. Заробітна плата продовжувала підвищуватися в усіх округах, хоча в кількох звітах вказувалося на повільніші темпи зростання.

"Ціновий тиск зберігався протягом звітного періоду, але кілька округів повідомили про ослаблення інфляції певною мірою, - наголошується в повідомленні. - Проте підприємствам стало важче переносити більш високі витрати на своїх клієнтів, які стають дедалі чутливішими до змін цін".

Огляд Beige Book, що формується на основі даних 12 ФРБ, традиційно публікується приблизно за два тижні до засідання Федеральної резервної системи. Інформацію, використану під час складання нинішнього звіту, було зібрано до 26 лютого включно й оброблено ФРБ Сан-Франциско.