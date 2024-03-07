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Норвегія приєдналася до коаліції з протиповітряної оборони України
18:04 07.03.2024 |
Норвегія приєдналася до коаліції з протиповітряної оборони України від російських літаків і ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу уряду Норвегії.
"Норвегія приєднується до угоди про наміри щодо підтримки України в галузі протиповітряної оборони від літаків і ракет. Протиповітряна оборона є одним із напрямів, якому приділяється особлива увага серед країн, що надають військову підтримку Україні", - йдеться в повідомленні.
Міністр оборони Норвегії Бйорн Арильд Грам заявив, що для Осло цілком природно бути частиною такої коаліції з протиповітряної оборони.
"Норвезький NASAMS щодня робить свій внесок у порятунок українських життів і захист критично важливої інфраструктури", - наголосив він.
Цієї зими було створено кілька коаліцій для надання військової підтримки Україні. Уряд ухвалив рішення про участь Норвегії у трьох таких коаліціях: морській коаліції, яку Норвегія очолює разом із Великою Британією, коаліції F-16, у рамках якої Норвегія надасть бойові літаки F-16 і навчить український персонал роботі із системою, і коаліції ППО, яку очолюють Німеччина та Франція.
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