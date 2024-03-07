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США почали розслідування проти SpaceX через використання Starlink російськими військовими, - WP
17:56 07.03.2024 |
Демократи Палати представників США почали розслідування щодо компанії SpaceX Ілона Маска, щоб з'ясувати, чи вжила компанія належних заходів для запобігання використанню Росією супутникового інтернет-сервісу Starlink у війні проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Представники Джеймі Раскін і Роберт Гарсія надіслали лист із вимогою, щоб компанія повідомила про скарги на можливі незаконні придбання терміналів Starlink, зокрема в окупованих Росією регіонах України. Законодавці заявили, що їх стривожили заяви українських розвідників про те, що російські війська розмістили термінали компанії на сході України, що може порушити американські санкції.
Законодавці попередили президента SpaceX Гвінна Шотвелла, що передбачуване використання Росією Starlink "становить серйозну загрозу для безпеки України, життя українців і національної безпеки США".
"Ми стурбовані тим, що у вас, можливо, немає належних запобіжних заходів і політики", - написали Раскін і Гарсія.
Перевірка підкреслює, наскільки життєво важливим був сервіс Starlink для військових дій України, забезпечуючи основу цифрового зв'язку на полі бою відтоді, як Росія вторглася в країну два роки тому.
Компанія SpaceX поставила термінали Starlink на Україну на прохання українських урядовців протягом кількох годин після нападу Росії. Міністерство оборони закупило від 400 до 500 нових терміналів для України в червні 2023 року, йдеться в листі.
Однак уже давно існують побоювання з приводу широкого впливу, який SpaceX і Маск, генеральний директор і засновник компанії, чинять на конфлікт.
Законодавці побоюються, що тепер Starlink може дати аналогічну перевагу Росії, після того як у лютому українські розвідники заявили, що російські війська все частіше використовують системи супутникового зв'язку Starlink.
Starlink у окупантів
Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що російські солдати в Україні використовують термінали Starlink.
Пізніше ці дані підтвердило Головне управління розвідки Міноборони України.
При цьому власник SpaceX Ілон Маск у відповідь на таку інформацію наголосив, що офіційно термінали Росії ніхто не продавав.
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