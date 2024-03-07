Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄЦБ очікує подальшого уповільнення інфляції в єврозоні - Лагард

 

Європейський центральний банк (ЄЦБ) очікує подальшого уповільнення інфляції в єврозоні, заявила президентка ЄЦБ Крістін Лагард під час пресконференції за підсумками засідання регулятора, яке відбулося в четвер.

Глава ЄЦБ відзначила прогрес у зниженні темпів зростання цін, однак також вказала на відсутність достатньої впевненості щодо інфляції.

Регулятор залишив незмінними всі три ключові процентні ставки за підсумками березневого засідання. Як ідеться в повідомленні ЄЦБ, базову ставку за кредитами залишено на рівні 4,5%, ставку за депозитами - на рівні 4%, ставку за маржинальними кредитами - 4,75%.

За словами Лагард, рішення про збереження ставок було ухвалено радою керівників одноголосно, їх зниження на цьому засіданні не обговорювалося.

"Нам, безумовно, потрібно більше інформації, більше подробиць, - сказала вона під час пресконференції. - Ми знаємо, що ці дані будуть у найближчі кілька місяців. У квітні у нас буде трохи більше інформації, але набагато більше її буде в червні".

Водночас глава ЄЦБ пояснила, що європейський регулятор під час ухвалення рішень не має наміру орієнтуватися на Федеральну резервну систему (ФРС) США, а діятиме незалежно.

Розповідаючи про економіку єврозони, Лагард відзначила її слабкість і той факт, що ризики для її зростання залишаються швидше знижувальними.

За її словами, споживачі обмежують витрати, проте їхні реальні доходи відновляться і підтримають підйом ВВП.

Експорт із країн валютного блоку також має відновитися, заявила вона.

На запитання про заклики вилучити заморожені російські активи Лагард відповіла, що це належить вирішувати лідерам країн. За її словами, це складна тема, що вимагає поваги юридичної кон'юнктури.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,0836
  0,1828
 0,48
EUR
 1
 41,4883
  0,1035
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0685  0,12 0,31 38,5869  0,10 0,27
EUR 41,4269  0,01 0,03 42,1538  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0900  0,23 0,60 38,1000  0,26 0,68
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес