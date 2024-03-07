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ЄЦБ очікує подальшого уповільнення інфляції в єврозоні - Лагард
17:11 07.03.2024 |
Європейський центральний банк (ЄЦБ) очікує подальшого уповільнення інфляції в єврозоні, заявила президентка ЄЦБ Крістін Лагард під час пресконференції за підсумками засідання регулятора, яке відбулося в четвер.
Глава ЄЦБ відзначила прогрес у зниженні темпів зростання цін, однак також вказала на відсутність достатньої впевненості щодо інфляції.
Регулятор залишив незмінними всі три ключові процентні ставки за підсумками березневого засідання. Як ідеться в повідомленні ЄЦБ, базову ставку за кредитами залишено на рівні 4,5%, ставку за депозитами - на рівні 4%, ставку за маржинальними кредитами - 4,75%.
За словами Лагард, рішення про збереження ставок було ухвалено радою керівників одноголосно, їх зниження на цьому засіданні не обговорювалося.
"Нам, безумовно, потрібно більше інформації, більше подробиць, - сказала вона під час пресконференції. - Ми знаємо, що ці дані будуть у найближчі кілька місяців. У квітні у нас буде трохи більше інформації, але набагато більше її буде в червні".
Водночас глава ЄЦБ пояснила, що європейський регулятор під час ухвалення рішень не має наміру орієнтуватися на Федеральну резервну систему (ФРС) США, а діятиме незалежно.
Розповідаючи про економіку єврозони, Лагард відзначила її слабкість і той факт, що ризики для її зростання залишаються швидше знижувальними.
За її словами, споживачі обмежують витрати, проте їхні реальні доходи відновляться і підтримають підйом ВВП.
Експорт із країн валютного блоку також має відновитися, заявила вона.
На запитання про заклики вилучити заморожені російські активи Лагард відповіла, що це належить вирішувати лідерам країн. За її словами, це складна тема, що вимагає поваги юридичної кон'юнктури.
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