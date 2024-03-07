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АНАЛІТИКА

ЄЦБ зберіг усі три ключові процентні ставки на колишньому рівні

 

Європейський центральний банк (ЄЦБ) залишив незмінними всі три ключові процентні ставки за підсумками засідання в четвер.

Як ідеться в повідомленні ЄЦБ, базову ставку за кредитами залишено на рівні 4,5%, ставку за депозитами - на рівні 4%, ставку за маржинальними кредитами - 4,75%.

"Хоча більшість показників базової інфляції продовжили знижуватися, ціновий тиск на внутрішніх ринках залишається високим, що, зокрема, пов'язано з високим зростанням зарплат", - ідеться в повідомленні.

Обмежувальні фінансові умови та минулі підвищення ставок продовжують стримувати попит, що сприяє послабленню темпів зростання споживчих цін, зазначають у ЄЦБ.

"Рада керівників ЄЦБ має твердий намір домогтися повернення інфляції до середньострокового цільового рівня у 2%. Виходячи з поточних оцінок, рада вважає, що ключові ставки перебувають на рівні, який, за умови його підтримання протягом досить тривалого періоду, зробить значний внесок у досягнення цієї мети", - ідеться в пресрелізі.

"Майбутні рішення ради забезпечать збереження ключових ставок на досить обмежувальних рівнях стільки, скільки буде потрібно", - також наголошується в заяві.

Регулятор продовжить дотримуватися підходу, за якого рішення щодо рівня ставок і тривалості збереження обмежувальної політики визначають статданими. Зокрема, це стосується даних про динаміку інфляції та ступеня трансмісії грошово-кредитної політики.

У повідомленні ЄЦБ ідеться також, що портфель паперів, придбаних ним у рамках програми викупу активів (APP), скорочується помірними і передбачуваними темпами, оскільки регулятор більше не реінвестує надходження від паперів, що погашаються.

Регулятор продовжить реінвестувати в повному обсязі надходження від погашення паперів, придбаних ним у рамках екстреної програми викупу активів (pandemic emergency purchase programme, PEPP), у першому півріччі 2024 року. З другого півріччя ЄЦБ почне скорочувати портфель викуплених у рамках PEPP паперів у середньому на 7,5 млрд євро на місяць.

Регулятор планує припинити реінвестування надходжень у рамках PEPP до кінця 2024 року.

Керівництво ЄЦБ готове скоригувати всі інструменти для повернення інфляції до цільових 2%, наголошується в пресрелізі.

Пара євро/долар за даними на 15:49 EET торгується на рівні $1,0875 порівняно з $1,0899 на закриття попередньої сесії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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