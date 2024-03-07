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Конгрес США може у п'ятницю почати збір підписів для розгляду допомоги Україні в обхід Джонсона
16:45 07.03.2024 |
У Конгресі США вже цього тижня може початися збір підписів за те, щоб поставити законопроєкт про допомогу Україні та іншим партнерам на голосування в Палаті представників в обхід спікера Майка Джонсона.
Про це заявив конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік у середу під час пресбрифінгу в Капітолії, якого цитує "Голос Америки", повідомляє "Європейська правда".
За його словами, збір підписів почнеться, якщо Джонсон не винесе проєкт на голосування.
"Це точка тиску, спроба застосувати тиск, щоб змусити щось винести в зал для голосування", - сказав Фіцпатрік.
Конгресмен зазначив, що якщо Палата представників не може дійти консенсусу щодо законопроєкту, "альтернативою не може бути те, що Україна зазнає поразки, а наш кордон залишиться відкритим".
Фіцпатрік розповів, що працює з офісом Джонсона, щоб донести пакет до Палати представників.
Конгресмен додав, що він "дуже впевнений", що ініциатива може отримати 218 підписів, необхідних для ухвалення.
Минулого тижня Фітцпатрік заявив, що готує спробу обійти спікера Майка Джонсона, щоб домогтися схвалення допомоги Україні.
Раніше спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон заявив, що законопроєкт про додаткове фінансування Україні розглянуть, щойно буде вирішене питання з фінансуванням федерального уряду.
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