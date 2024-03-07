Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Chevron відновила буріння на родовищі у Венесуелі

 

Chevron відновила буріння на родовищі у Венесуелі під час спроб Вашингтона посилити контроль над країною. Про це пише Bloomberg.

Роботи на ділянці видобутку важкої нафти в Поясі Оріноко ведуться із середини лютого, повідомили джерела, знайомі із ситуацією. Цей район представляє для Chevron найкращу - і, можливо, єдину - у найближчій перспективі можливість збільшити видобуток у Венесуелі, оскільки на двох інших родовищах, які експлуатує компанія, незабаром почнеться спад.

Ці роботи є частиною плану буріння 30 нових свердловин до 2025 року. Очікується, що це дасть змогу збільшити видобуток на 35%, до 250 тис. барелів на день (б/д) на 2025 рік, що призведе до збільшення постачань у США.

Буріння забезпечується ліцензією, виданою Chevron Міністерством фінансів США 2022 року.
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,0836
  0,1828
 0,48
EUR
 1
 41,4883
  0,1035
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0685  0,12 0,31 38,5869  0,10 0,27
EUR 41,4269  0,01 0,03 42,1538  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0900  0,23 0,60 38,1000  0,26 0,68
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес