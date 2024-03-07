Chevron відновила буріння на родовищі у Венесуелі під час спроб Вашингтона посилити контроль над країною. Про це пише Bloomberg.

Роботи на ділянці видобутку важкої нафти в Поясі Оріноко ведуться із середини лютого, повідомили джерела, знайомі із ситуацією. Цей район представляє для Chevron найкращу - і, можливо, єдину - у найближчій перспективі можливість збільшити видобуток у Венесуелі, оскільки на двох інших родовищах, які експлуатує компанія, незабаром почнеться спад.

Ці роботи є частиною плану буріння 30 нових свердловин до 2025 року. Очікується, що це дасть змогу збільшити видобуток на 35%, до 250 тис. барелів на день (б/д) на 2025 рік, що призведе до збільшення постачань у США.

Буріння забезпечується ліцензією, виданою Chevron Міністерством фінансів США 2022 року.

