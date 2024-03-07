США підштовхують союзників до посилення обмежень на виробництво мікросхем у Китаї, - FT

США підштовхують Японію і Нідерланди до посилення обмежень на експорт обладнання для виробництва мікросхем до Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Вашингтон запровадив односторонні заходи експортного контролю в жовтні 2022 року в спробі сповільнити зусилля Китаю зі створення або отримання високопродуктивних напівпровідників, які можуть бути використані у військових цілях.

Нідерланди і Японія, де компанії спеціалізуються на виробництві передового обладнання для виробництва мікросхем, приєдналися до США минулого року, запровадивши обмеження на експорт складних машин і компонентів. Але, незважаючи на заходи контролю, китайський виробник мобільних телефонів Huawei і шанхайська компанія Semiconductor Manufacturing International Corporation - обидві вони перебувають у чорному списку торговельних компаній США - у серпні виявили, що вони виготовили передовий чип, який використовується в телефоні Huawei серії Mate 60.

Адміністрація президента США Джо Байдена хоче, щоб Токіо й Амстердам пішли далі й усунули прогалини в наявному режимі, кажуть люди, близькі до переговорів.

За словами одного зі співрозмовників, країни, як і раніше, розходяться в думках щодо того, де знаходяться лазівки. Можливі заходи охоплюють обмеження експорту менш складних машин, а також введення обмежень на обслуговування і ремонт машин, уже придбаних китайськими клієнтами до набуття чинності заходів контролю.

Обмеження для китайських виробників мікросхем

Сполучені Штати та Нідерланди оголосили про намір запровадити нові обмеження, які стосуватимуться китайських виробників мікросхем та ще більше обмежать продаж обладнання для їх випуску.

Також США мають намір запровадити заборону на експорт обладнання щодо низки підприємств, включно із заводом, яким є найбільший китайський виробник мікросхем. Ці кроки спрямовані на те, щоб запобігти використанню технологій США та ЄС для зміцнення оборонної промисловості Китаю.

Після цього Китай заявив, що має намір контролювати експорт деяких металів, які широко використовуються в напівпровідниковій промисловості для виробництва мікросхем.