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АНАЛІТИКА

Норвегія виділила понад 150 млн доларів на ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України

 

Норвегія виділить до 1,6 мільярда норвезьких крон (153 млн доларів) на ініціативу чеської сторони щодо закупівлі боєприпасів для України в третіх країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу уряду Норвегії.

"Норвегія підтримує Україну артилерійськими боєприпасами як із власних запасів, так і безпосередньо від промисловості. Сьогодні ми вирішили внести до 1,6 млрд норвезьких крон в ініціативу, організовану Чехією, щоб якнайшвидше забезпечити Україну такими необхідними артилерійськими боєприпасами", - заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

Ініціатива Чехії

Президент Чехії Петр Павел розповів про те, що Прага виявила 800 тисяч артилерійських боєприпасів, які можна придбати для України. Він уточнював, що для цього необхідне фінансування.

Боєприпаси хочуть купити за межами Євросоюзу. Це був запасний план, оскільки блок не виконав свою обіцянку передати українським захисникам мільйон снарядів до березня.

Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада та Франція вже підтримали такий план Чехії.

Допомога Україні від Норвегії

Нещодавно уряд Норвегії ухвалив рішення дозволити прямий продаж зброї та продукції оборонного призначення від норвезької оборонної промисловості органам оборони України. Ця зміна політики набула чинності 1 січня 2024 року.

У жовтні Норвегія оголосила про надання фінансової допомоги для розмінування України. Йдеться про 18,5 млн доларів.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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