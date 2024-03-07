Урсулу фон дер Ляєн висунули кандидатом на посаду глави Єврокомісії на другий термін

Правоцентристська Європейська народна партія (ЄНП) проголосувала в четвер за підтримку Урсули фон дер Ляєн як своєї кандидатки на посаду президента Єврокомісії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Делегати ЄНП 400 голосами "за" і 89 "проти" затвердили кандидатуру фон дер Ляєн, яка претендуватиме на другий п'ятирічний термін на чолі Єврокомісії.

Виступаючи на партійному конгресі у Бухаресті, фон дер Ляєн назвала війну в Україні, нестабільність на Близькому Сході і посилення Китаю ключовими викликами, що стоять перед країнами ЄС.

У лютому Європейська народна партія визначила фон дер Ляєн своєю єдиною кандидаткою на посаду президента Єврокомісії.

Очікується, що її кандидатуру на виборах очільника виконавчого органу ЄС підтримає більшість країн-членів.