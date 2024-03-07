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Урсулу фон дер Ляєн висунули кандидатом на посаду глави Єврокомісії на другий термін
14:14 07.03.2024 |
Правоцентристська Європейська народна партія (ЄНП) проголосувала в четвер за підтримку Урсули фон дер Ляєн як своєї кандидатки на посаду президента Єврокомісії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Делегати ЄНП 400 голосами "за" і 89 "проти" затвердили кандидатуру фон дер Ляєн, яка претендуватиме на другий п'ятирічний термін на чолі Єврокомісії.
Виступаючи на партійному конгресі у Бухаресті, фон дер Ляєн назвала війну в Україні, нестабільність на Близькому Сході і посилення Китаю ключовими викликами, що стоять перед країнами ЄС.
У лютому Європейська народна партія визначила фон дер Ляєн своєю єдиною кандидаткою на посаду президента Єврокомісії.
Очікується, що її кандидатуру на виборах очільника виконавчого органу ЄС підтримає більшість країн-членів.
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