Фінансові новини
- |
- 07.03.24
- |
- 13:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Канаді випустили монету у формі української писанки
11:46 07.03.2024 |
Королівський монетний двір Канади випустив дев'яту в колекції срібну монету у формі української писанки.
Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться на сайті Королівського канадського монетного двору.
На реверсі монети нанесені кольорові візерунки від художниці Тані Микитюк, канадки українського походження у другому поколінні. На аверсі - профіль королеви Єлизавети II.
Зауважується, що у 2024 році цей оригінальний дизайн писанки представляє поєднання кольорів, які рідко можна побачити в традиційному дизайні - із зеленими та фіолетовими, а також срібними елементами дизайну на чорному тлі.
Монета викарбувана із 31,82 грама срібла 99,99% проби та має номінал у 20 канадських доларів. Її загальний наклад склав 8500 штук і був швидко розпроданий.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Через очільника НКЦПФР Україна може не отримати 1,5 мільярда доларів
|Турборежим навиворіт. Чому Верховну Раду розбив параліч
|Харчування для ЗСУ опинилось під загрозою, тендери зірвано
|У законопроєкті про посилення мобілізації залишили лише одне обмеження прав "ухилянтів", – Веніславський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Профільний комітет ЄП дав перше добро на продовження лібералізації торгівлі для України та Молдови ще на рік
|У Канаді випустили монету у формі української писанки
|Нідерланди зобов'яжуть працевлаштованих біженців з України сплачувати особистий внесок
|У Польщі на українському кордоні у чергах стоять 2300 вантажівок
|Китай посилює війну в «сірій зоні», щоб виснажити Тайвань
|Чеська компанія збудує спільні оборонні заводи на території України
|У Байдена думають над допомогою Україні з бюджету армії США. Bloomberg розкрило деталі
Бізнес
|Microsoft припиняє підтримку Android-застосунків та ігор у Windows 11
|ChatGPT тепер може відповідати голосом. Його також навчили говорити українською
|Microsoft впроваджує можливість використання телефонів Android як веб-камер для ПК з Windows 11
|Dacia презентувала оновлений кросовер Spring
|Google Maps тестує нову функцію: значки входу до будівель для зручної навігації
|Прискоювач NVIDIA B200 Blackwell вийде у 2025 році та відкриє еру GPU з енергоспоживанням 1000 Вт – Dell
|Оператори вже готуються до запуску мереж 5.5G (5G Advanced) – швидше та дорожче за 5G