У Канаді випустили монету у формі української писанки

Королівський монетний двір Канади випустив дев'яту в колекції срібну монету у формі української писанки.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться на сайті Королівського канадського монетного двору.





На реверсі монети нанесені кольорові візерунки від художниці Тані Микитюк, канадки українського походження у другому поколінні. На аверсі - профіль королеви Єлизавети II.

Зауважується, що у 2024 році цей оригінальний дизайн писанки представляє поєднання кольорів, які рідко можна побачити в традиційному дизайні - із зеленими та фіолетовими, а також срібними елементами дизайну на чорному тлі.

Монета викарбувана із 31,82 грама срібла 99,99% проби та має номінал у 20 канадських доларів. Її загальний наклад склав 8500 штук і був швидко розпроданий.