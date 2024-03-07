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АНАЛІТИКА

У Канаді випустили монету у формі української писанки

 

Королівський монетний двір Канади випустив дев'яту в колекції срібну монету у формі української писанки.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться на сайті Королівського канадського монетного двору.


На реверсі монети нанесені кольорові візерунки від художниці Тані Микитюк, канадки українського походження у другому поколінні. На аверсі - профіль королеви Єлизавети II.

 

Зауважується, що у 2024 році цей оригінальний дизайн писанки представляє поєднання кольорів, які рідко можна побачити в традиційному дизайні - із зеленими та фіолетовими, а також срібними елементами дизайну на чорному тлі.

 

Монета викарбувана із 31,82 грама срібла 99,99% проби та має номінал у 20 канадських доларів. Її загальний наклад склав 8500 штук і був швидко розпроданий.
Ключові теги: Канада
 

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