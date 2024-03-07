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АНАЛІТИКА

У Польщі на українському кордоні у чергах стоять 2300 вантажівок

 

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок до пунктів пропуску на кордоні з Україною, пропускаючи по кілька вантажних транспортних засобів, тому в чергах стоять 2300 вантажівок.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Укрінформ.

"Як і раніше, блокування здійснюється на 6 пунктах пропуску. Станом на ранок в чергах стоять 2300 вантажівок", - сказав він і додав, що найбільша черга в пунктах пропуску Краківець та Ягодин.

Речник зазначив, що загалом блокується рух для вантажівок у напрямку виїзду з України у "Ягодині".

За його словами, за минулу добу з Польщі в Україну кордон перетнуло 50 вантажівок.

Складна ситуація по пункту пропуску "Шегині". За минулу добу на в'їзд в Україну тут прослідувало лише 20 вантажівок, а в бік Польщі лише 3 вантажівки.

Як повідомляв Укрінформ, з 9 лютого 2024 року на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу.

За цей час сталося п'ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дороги.
Ключові теги: Польща
 

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